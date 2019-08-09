文在寅敦促日本撤销出口管制：“没有赢家”

韩国总统文在寅8日召开国民经济顾问会议，敦促日本政府尽早撤销不当出口管制措施，认定这一做法最终将“没有赢家”。

日本政府同一天宣布，就7月施行的出口管制，日方首次批准日本企业对韩国出口的个别许可。日方措施并非“禁运”，而是出口管理。

【“没有赢家”】

文在寅在总统府青瓦台举行国民经济顾问会议，会议原定年底举行。与会人员包括副总理兼企划财政部长官洪南基和青瓦台政策室室长金尚祖。

文在寅说，日本曾经在自身需要时积极倡导自由贸易，在自由贸易体制下受益最多，而今对韩出口管制无异于自相矛盾。

文在寅敦促日方尽早撤销不当出口管制措施。韩联社援引文在寅的话报道，不论如何辩解，日方所做都是针对韩国大法院裁定日企赔偿第二次世界大战期间遭强征韩国劳工的“经济报复”。

“即便（日方从对韩出口管制）有所获益，那也必将只是暂时，”文在寅说，“这最终将成为没有赢家的博弈，包括日本在内的每一方都会成为受害者。”

韩国总理李洛渊同一天主持国政事务检查调整会议，通报日本批准了日企提出的一项对韩出口个别许可。这是日方对韩方采取出口管制措施以来首次对受限物品予以出口许可。

李洛渊说，韩方将加强外交努力，促使日方放弃经济报复。同时，政府将继续推动实现材料和零部件国产化、降低对外依赖度；与相关行业保持沟通，尽量消除日本出口管制给业界带来的不确定性，缓解市场担忧。

【并非“禁运”】

日本政府8日确认，有关加强3种半导体工业生产材料对韩出口管制，日方首次批准了日企出口的个别许可。

共同社以消息人士为来源报道，这一许可所涉出口对象是感光剂“光刻胶”，日方审查结果是在出口目的地能得到妥善使用。另外，日方对出口申请的审查时间短于标准的90天，为1个月左右，意在表明并非对韩禁运。

经济产业大臣世耕弘成8日说：“我们想要韩国了解，这不是出口禁运，而是出口管理措施。”

不过，世耕弘成告诉媒体记者，如果韩方贸易管理出现新的不妥，日方将考虑把管制范围扩大到3种材料以外。

日本政府7月初把包括“光刻胶”在内的3种半导体产业原材料列入对韩出口管制对象。那以前，日方一直对向韩国出口的企业发放3年有效许可，省略个别申请，但出口管制后每份合同都需要审查，以判断是否可以出口。

另外，日本政府2日在内阁会议上正式决定，把韩国排除出可获得贸易便利的“白色清单”。作为回应，韩国立即表示将把日本排除出本国贸易“白色清单”。（陈立希）（新华社专特稿）

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