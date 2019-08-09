韩方同意分摊军费后 美政府批准对韩出售直升机

美国国防部7日宣布，美国政府批准向韩国出售8亿美元（约合56.3亿元人民币）的MH-60R型多功能“海鹰”直升机。

五角大楼下辖的防务安全合作局说，国务院批准向韩国出售12架“海鹰”直升机以及相关的雷达、通信和武器装备。

防务安全合作局说，这种直升机支持反舰、反潜作战，同时能完成补给、搜救和中继通信等次级任务。

“海鹰”直升机由美国军工巨头洛克希德-马丁公司旗下的西科尔斯基公司制造。

这笔军售获得美国政府批准前数小时，美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”宣布，韩方已同意分摊更多美国在韩驻军费用，而且“相当多”。

特朗普说，美方数十年间“获得（韩方）极少付费”。

上世纪50年代朝鲜战争结束至今，美国在韩国驻扎军队，现有兵力超过2.8万人。韩美1991年起先后签署10份驻韩美军费用分摊协定。第10份协定的谈判相当艰难，双方讨价还价近一年，今年3月签订协定，有效期至今年12月31日。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)