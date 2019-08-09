地区冲突持续 乌克兰总统不得已向普京“求援”

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基7日说，当天上午与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话，请求后者向乌克兰东部分离主义武装施加压力，确保当地形势保持平稳。

【乌方敦促施压】

泽连斯基在于乌克兰首都基辅举行的记者会上说：“我紧急打（电话）给他，告诉他这样（持续冲突）不会让我们更接近和平。”

前一天，4名乌克兰士兵在东部顿巴斯地区遭遇榴弹袭击身亡。泽连斯基指认袭击旨在“破坏”乌克兰寻求实现和平的努力。

这是泽连斯基4月当选总统以来与普京第二次通电话。

泽连斯基说，他与普京当天“长时间通话”，敦促普京向乌克兰东部分离武装施压。路透社报道，泽连斯基对普京说：“我请求你向另一方施加影响，确保他们停止杀害我们的人。”

他告诉媒体记者，普京向他作出一些承诺，细节稍后发布。

乌方先前指认俄方“不宣而战”支持乌克兰东部分离武装，向他们提供人员和装备。不过，俄方否认向乌克兰东部武装提供军事援助。

泽连斯基同时呼吁乌克兰问题诺曼底四方，即乌克兰、俄罗斯、法国和德国尽快碰面，结束乌克兰东部冲突，“（我们需要）直视彼此的眼睛，结束这场战争”。

由乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯组成的乌克兰问题三方联络小组一度达成协议，从7月21日凌晨起无限期停火。

【俄方强调缓解】

俄罗斯卫星通讯社以克里姆林宫官员为消息源报道，应乌克兰方面要求，俄乌两国总统7日通话，讨论顿巴斯地区局势。

俄方官员说，两国领导人提及解决乌克兰东南部地区冲突、严格遵守停火协议的重要性以及防止交火。

那名官员说：“俄罗斯总统强调，为缓解冲突，在顿巴斯地区的乌克兰军队应当首先停止炮击居民点，避免平民伤亡。”

按照那名官员的说法，俄乌领导人确认持续落实《明斯克协议》的重要性，包括从法律角度给予顿巴斯地区顿涅茨克和卢甘斯克特殊地位。

卫星通讯社报道，双方认可需要建设性对话，包括在明斯克联络小组框架下对话，同意加快交换在押人员。两人还讨论了在诺曼底四方框架下的合作意向。

乌克兰政府军和民间武装2014年4月在东部顿巴斯地区爆发大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方当年9月和次年2月在明斯克达成停火协议，大规模武装冲突得到控制，小规模交火事件难以停息。

泽连斯基7月初经由社交媒体“脸书”提议与普京会面，同时构建解决顿巴斯问题的新框架，纳入美国和英国。不过，这一提议没有获得俄方积极回应。（田野）（新华社专特稿）

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