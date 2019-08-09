不妥协 日本冲绳县再就美军新基地起诉中央政府

日本冲绳县政府7日再次起诉中央政府，指认国土交通大臣一项关联冲绳美军新基地建设的裁决违法，要求撤销。
冲绳县政府当天向那霸地方法院递交诉状，依据《行政事件诉讼法》要求国土交通大臣石井启一撤销一项裁决。那项裁决关联日本政府在冲绳县名护市边野古地区填海造陆、新建美军基地施工。
冲绳县政府以美军基地新址部分区域地质结构松散为由，去年8月撤销施工许可。防卫省在冲绳的分支机构冲绳防卫局去年10月申请行政复议，石井当时暂停冲绳方面撤销施工许可的行政效力，今年4月裁定冲绳县撤回先前的行政决定。
冲绳县知事玉城丹尼7日在记者会上说，日本政府选定的美军基地新址广泛区域地质结构松散，“显然不能称为（填海造陆的）合适地点”。
围绕在冲绳新建美军基地，冲绳县与中央政府上次在法庭的较量以冲绳败诉告终。（刘秀玲）【新华社微特稿】
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