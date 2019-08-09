美国政界在对华关系中不断制造“对抗性话语”着实堪忧

美国前驻联合国大使黑利最近在美国《外交事务》网站发表题为“如何抗衡中国不断升级的威胁”一文，呼吁美国政府针对来自中国不断扩大和上升的“威胁”，准备好对华实施全面遏制政策。纵观黑利的这篇文章，不仅观点拙劣、论据扭曲、事实夸大，其意图更是唯恐天下不乱、唯恐美中关系不坏。倘若黑利这样的要拉开架势全面遏华的政策变成华盛顿的实际操作，不仅将葬送中美关系正常化40年来的友好合作，世界和平也将岌岌可危。

黑利的文章批评中国的发展“违背”了“融合理论”，即中国的经济繁荣并未导向与美国一样的政治制度，这是美国以往对华“接触”政策的失败；美国的决策者对华“宽容”，导致中国“钻了美国的空子”“占了美国的便宜”“偷了美国的技术”。这一套论调与特朗普政府为发泄白人民粹主义对建制派不满、试图把中国捆绑为美国贫富差距扩大、中下层民众收入停滞的国内困境的“替罪羊”一样逻辑混乱。更为恶劣的是，黑利无中生有地声称，中国的经济发展都是为了政治目的，中国所做的一切都是为了取代美国，是为了“篡夺”美国在亚洲乃至全世界的领导权。她甚至大胆鼓吹美国应对中国采取比针对冷战时的苏联更高超的遏制招数，并唆使美国的盟友采取和美国一致的对华对抗政策。她声称美国要对“中国威胁”采取“全社会应对”方式、从“知识、技术、外交、军事、情报、执法、私营经济、高等教育”等各方面全面遏制中国，并危言耸听地警告说，这关系到美国的“生与死”。

黑利在担任美国驻联合国大使不到两年的时间内，就以绝对捍卫“美国优先”原则闻名，成了一名“无脑粉”，在其任上实现了美国退出气候变化巴黎协定、联合国教科文组织和人权理事会等诸多“退群”行动。黑利在担任美国驻联合国大使之前，曾任美国南卡罗来纳州议员和州长，对外交和国际事务可谓知之甚少。但在离任美国驻联合国大使后，经过短暂几个月的沉寂，黑利突然在其并不了解的对华政策上胡乱“开火”，其背后的政治利益动机耐人寻味。

当前，美国国内的中国政策辩论还在进行之中，虽然两党都有对华强硬派，但多数美国民众并不赞同美国把中国视为敌人，而只是倾向于把中国视为“竞争对手”。黑利突然“半路杀出个程咬金”，既是她本人保守右倾思维使然，同时，明摆着也是蹭热点炒作中国话题，迫不及待要以反华急先锋形象搏出位，为日后杀入华盛顿政坛铺路。尽管黑利的文章哗众取宠的意味强烈，其无知和偏见也只能蒙骗一些单纯的美国民众，但美国的政客以赤裸裸的政治利益动机企图全面绑架对华关系，凸显了今天中美关系走向最令人忧虑之处。

不管黑利竭力指责中国的背后因素是什么，她这篇罔顾世界文明、发展道路和增长方式多样性，一味从美国霸权利益角度猜疑中国崛起的战略意图，不惜无中生有、捏造事实、怂恿对华全面遏制和对抗的“说帖”只能给美国对华政策再添新恶。美国国内政治中，有关中国政策的“话语体系”正在出现全面妖魔化中国、倾向全面对抗性的令人揪心的变化。不顾中美两国共同利益和经济相互依赖的现实，主张对华“脱钩”和全面遏制，是十分危险的。黑利主张“全社会”对抗中国无异于煽动“新麦卡锡主义”，不仅加剧美国社会已有的疑华、反华和排华行动，还可能以美国的国家安全名义，掀起新的种族主义基础上的仇华行径，更是十分不堪的。

正如人们通常所说，“谎话重复千遍也能成为真理”。黑利的这篇文章尽管漏洞百出、谎话连篇，却可能对美国当前对抗性导向的政策话语“火上浇油”。对此，全世界的有识之士都要高度警惕！如果中美关系走向全面对抗，不仅将损害中美两国人民的利益，也会损害世界的和平、稳定和繁荣，这是两国各界热爱和平的人们都要共同防范、全力阻止的。

（作者系南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任、南京大学国际关系研究院院长）

(责编：刘叶婷、杨牧)