巴勒斯坦谴责以色列扩建定居点行为

新华社拉姆安拉8月8日电（记者吕迎旭 尚昊）巴勒斯坦8日谴责以色列在约旦河西岸扩建定居点的行为，称这一做法触碰了“所有红线”。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳8日在一份声明中说，以色列扩建定居点的做法违反联合国安理会第2334号决议，巴方将采取有效措施予以应对。

鲁代纳说，巴勒斯坦总统阿巴斯已指示外交部长马勒基将以色列的这一做法列入向国际刑事法院提交的起诉文件。

以色列总理内塔尼亚胡8日在约旦河西岸一个犹太人定居点出席兴建650套住房的奠基仪式。内塔尼亚胡在仪式上称将在这一地区兴建更多定居点。

内塔尼亚胡7月31日曾表示，以色列不会撤除约旦河西岸任何一个犹太人定居点，同时计划未来几年内在约旦河西岸为犹太人定居者新建大约8000套房屋。

犹太人定居点问题是巴以和谈的主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领了东耶路撒冷和约旦河西岸地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。据以色列官方统计，截至2018年，约旦河西岸的犹太人定居点人口达到44.8万。

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