埃及警方确定开罗汽车爆炸案凶手身份

新华社开罗8月8日电（记者李碧念）埃及内政部8日发表声明说，埃及警方通过技术手段确定了本月4日开罗市中心汽车爆炸案凶手的身份。

声明说，凶手名叫阿卜杜勒·拉赫曼·哈立德·马哈茂德，是穆斯林兄弟会下属的“决断”组织成员。该组织被埃及政府认定为恐怖组织。

声明说，警方确定了策划这起事件的恐怖分子的两处藏匿地点，一处位于开罗西南部的法尤姆省，一处位于开罗舒鲁克城。警方对这两处地点进行突袭，打死15名恐怖分子，另有数名恐怖分子被捕。

本月4日深夜，在开罗市中心的国家癌症研究所附近，一辆逆行汽车撞上3辆正常行驶汽车，随后发生爆炸。事件已造成至少20人死亡、47人受伤。

埃及内政部5日说，汽车爆炸事件中一辆汽车载有爆炸物，该汽车为穆斯林兄弟会下属的“决断”组织所有。调查显示，逆行汽车载有爆炸物，准备进行恐怖袭击。

近年来，埃及反恐形势严峻。埃及安全部队今年多次展开反恐行动，打死上百名恐怖分子。

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