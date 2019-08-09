吉尔吉斯斯坦前总统阿坦巴耶夫被捕

新华社比什凯克8月8日电（记者关建武）吉尔吉斯斯坦内务部8日发布通报说，吉前总统阿坦巴耶夫已被捕。吉内务部随后确认，阿坦巴耶夫已被带到内务部接受调查。

吉国家安全委员会新闻局此前发布通报说，国安委特种部队7日展开特别行动，目标是抓捕在比什凯克市郊的科伊-塔什村宅邸中的阿坦巴耶夫。

在抓捕行动受阻后，特种部队于8日凌晨3时撤离。目前，阿坦巴耶夫宅邸仍聚集着不少支持者，数名特种部队士兵被支持者扣为人质。

今年6月底，吉议会通过决议，剥夺阿坦巴耶夫的前总统地位。在此之前，吉议会成立了专门委员会，对剥夺前总统地位的相关指控作出了最终结论。该委员会认为，阿坦巴耶夫在担任总统期间可能涉嫌6项犯罪。

阿坦巴耶夫从2011年12月至2017年11月担任吉尔吉斯斯坦总统。

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