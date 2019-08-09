7月外储规模31037亿美元

本报北京8月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局最新发布的数据显示，截至2019年7月末，中国外汇储备规模为31037亿美元，较年初上升310亿美元，升幅1%。
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，7月，中国外汇市场运行保持平稳。国际金融市场上，受全球贸易局势、主要国家央行货币政策、英国脱欧前景、地缘政治因素等影响，主要货币相对美元汇率均有所下跌，全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合影响外汇储备规模。今年以来，面对全球风险挑战明显增多的复杂局面，中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间。受此支撑，中国跨境资金流动保持稳定，境内外汇市场供求基本平衡，外汇储备规模月度变化属于正常波动，总体保持稳定。
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