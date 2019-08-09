中方坚决维护中企正当合法权益

新华社北京8月8日电 针对美方对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法，外交部发言人华春莹8日表示，中方对美方实施“2019财年国防授权法案”有关涉华消极条款的做法表示强烈不满和坚决反对，敦促美方停止将经贸问题政治化，停止对中国企业的无理打压。

有记者问：据报道，美国总务管理局周三发布一项临时规定称，将根据“2019财年国防授权法案”禁止使用美联邦政府资金采购华为、中兴、海康威视、大华和海能达5家中国公司电信设备，该规定将于本月13日生效。中方对此有何评论？

华春莹表示，中方对美方实施“2019财年国防授权法案”有关涉华消极条款，对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对。中方注意到相关中国企业已经在美采取了法律行动。

华春莹说，美国滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定中国企业，严重损害美国国家形象和自身利益，更严重破坏全球产业链和供应链，已经并将继续遭到世界各国的广泛反对和抵制。我们坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益，也将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

“我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈理念，停止将经贸问题政治化，停止对中国企业的无理打压，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事。”她说。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)