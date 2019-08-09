外交部驻港公署提出严正交涉

新华社香港8月8日电 （记者丁梓懿）外交部驻香港特别行政区特派员公署8日表示，针对媒体报道美国驻港总领馆官员接触香港“港独”组织头目，公署有关负责人8日紧急约见美驻港总领馆高级官员，提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对，要求美方就此作出澄清。

公署有关负责人强调，中方维护国家主权安全和香港繁荣稳定的意志坚定不移，坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式干预香港事务。

公署有关负责人强烈敦促美驻港总领馆人员恪守《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》等国际法和国际关系基本准则，恪守领事人员身份与职责，立即与各种反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误信号，立即停止插手香港事务，不要在错误的道路上越走越远。

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