讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就）

图为克里斯·尼克松·考克斯在接受本报记者采访。

本报记者 章念生摄

图为戴维·布兰克（右二）与中科院新疆生态与地理研究所研究人员在新疆卡拉麦里自然保护区考察。

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图为在世界经济论坛北京代表处举办的“全球中国：创新、创业、创意对话”活动中，高大伟与听众进行交流。

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图为施韦德在一场公益活动上向中国小朋友讲解交通安全知识。

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中国人民对未来无限憧憬

（美国）克里斯·尼克松·考克斯

中国保持经济中高速增长，同时社会安定祥和，人民安居乐业，这是非常了不起的成绩。中国人民的勤劳进取也是中国飞速发展的重要原因。

童年时，我的外祖父理查德·尼克松时常跟我讲有关中国的故事。我记得他总说一句话：“中国对我来说具有重要意义。”作为美国第三十七任总统，外祖父认为美国与中国建立合作关系非常重要，当年的“破冰之旅”符合美国战略利益。直到今天来看，这也是一件非常正确的事情。外祖父同周恩来、邓小平等中国领导人结下了友谊，他始终珍视这一友情。

我第一次去中国是在1997年。那时我才18岁，刚高中毕业，跟随父亲一起去上海。在陪同父亲参加一些会见会谈过程中，我开始对中国独立自主的外交政策产生了兴趣。

在上海期间，我们走访了浦东。父亲说，之前去上海时，浦东还是一片空地，没想到几年之后栋栋高楼拔地而起。他真真切切地感受到了中国的发展速度。中国城市的变化令人目不暇接。我已去过北京50多次，每次去，我都会看到新变化。比如，北京市政府搬迁到城市副中心办公，大兴国际机场即将启用。也许我下次去北京，就会从新机场入境。

中国朋友的待客之道令人倍感亲切。这些年来，我发现他们的好客热情没有变，对工作生活的前景更加积极乐观。人们对未来充满无限憧憬。不论城市还是乡村，大家的环保意识显著提高，中国政府也采取了很多行之有效的保护措施。显而易见，人们的生活质量大幅提高。

我们公司对中国市场非常重视，希望在中国增加投资、扩大业务。中国政府在金融领域不断放开政策，尤其给予外商很多发展机遇，我们对此非常赞赏。中国政府的扩大开放之举对我们有利，也于世界有益。

我认为应当从长远视角看待美中关系，美中彼此互为需要。随着时代的发展变化，美中之间需要在更多领域保持良好合作，比如贸易往来、民间交往、人员交流、清洁能源、反恐问题等。

美中两国必须合作。中国保持和平发展，这对美国与世界都非常重要。美中关系繁荣发展也必将有益于两国及两国民众。所以，只要有益于美中两国关系发展的事情，我都会很努力去做。

中国保持经济中高速增长，同时社会安定祥和，人民安居乐业，这是非常了不起的成绩。中国为何能在短短几十年里取得如此巨大成就？我认为，邓小平提出的改革开放政策非常英明，中国领导人一直坚持这一方向并不断全面深化改革开放。中国人民的勤劳进取也是中国飞速发展的重要原因。中华文明绵延数千年，民众对本国文化充满自信，中华优秀传统文化不断发扬和丰富。最重要的是，中国领导人睿智开明，有长远眼光和宽阔胸怀，并且心系百姓福祉。

（作者为美国前总统理查德·尼克松的外孙、布里斯佩尔投资集团公司亚洲区副总裁，本报驻美国记者章念生采访整理）

中国可持续发展不断取得成绩

（以色列）戴维·布兰克

新中国成立70年来，人民生活质量显著提高。老百姓日子越过越红火。年轻人普遍接受高等教育，形成了庞大的人才队伍。中国的年轻一代如此有创造力、勤奋努力，我相信，他们将推动中国科学技术进步越来越快，实现更多伟大成就。

2005年10月，因为参加“中国湿地生物多样性保护和可持续利用”项目，我第一次有机会来华工作。在四川若尔盖湿地自然保护区，我亲眼见到了许多主要分布在中国的世界珍稀物种：黑颈鹤、斑尾榛鸡、藏羚羊……

在若尔盖湿地自然保护区的工作经历让我难以忘怀。因此，当中国科学院新疆生态与地理研究所（以下简称“新疆生地所”）邀请我去新疆维吾尔自治区开展研究时，我毫不犹豫地同意了。我的研究主要集中于鹅喉羚、盘羊、西伯利亚北山羊等有蹄类动物的保护。中国的新疆、青海等地，正是这些优雅生灵的重要栖息地。2010—2015年，我与新疆生地所干旱地区生物地理学和生物资源重点实验室的动物学团队合作，一起研究翎颌鸨、西伯利亚北山羊等动物的生活习性，以及人类活动对当地野生动物的影响等，大大提高了中国在相关领域的研究水平。

这些年来，中国在环境保护方面取得不少成果。比如在乌鲁木齐，天然气逐步代替煤炭作为供热能源，空气质量有了明显改善。为了抗击沙漠化，人们在城市周围和道路沿线种植树木，形成了保护城市的屏障。这是中国可持续发展不断取得成绩的缩影。习近平主席指出，要“像保护眼睛一样保护生态环境”，对此我非常认同。保护自然环境就是保护我们的生命健康。

我曾前往青藏高原那片神奇的土地，看到当地各族人民生活得非常快乐。他们热爱自然，享受着纯净的蓝天、灿烂的阳光、盛放的鲜花、清澈的湖泊。

如今，我在中国科学院中亚生态与环境研究中心工作，这是“一带一路”倡议框架下加强中国与中亚国家科研交流与合作的重要平台。研究中心的主要工作是帮助吉尔吉斯斯坦制定动物保护政策，为其有效保护自然出谋献策。“一带一路”倡议不仅推动了沿线各国经济社会的发展，还以平等合作的理念将许多国家联系起来，促进参与国家的科技、民生等众多领域的发展。比如共建“一带一路”推动建立大型科研中心，为相关国家培养人才，提升当地科研水平，为造福当地百姓生活提供了保障。2018年8月，中国科学院的中亚生态与环境研究中心比什凯克中心，在当地设立了第一个饮用水安全保障技术项目示范点。

新中国成立70年来，人民生活质量显著提高。老百姓日子越过越红火。年轻人普遍接受高等教育，形成了庞大的人才队伍。中国的年轻一代如此有创造力、勤奋努力，我相信，他们将推动中国科学技术进步越来越快，实现更多伟大成就。

（作者为中国政府友谊奖获得者，曾任联合国开发计划署特聘国际生物多样性保护专家，本报记者敬宜书面采访整理）

中国的发展道路独一无二

（法国）高大伟

中国在短短几十年里所实现的发展，在人类历史上是绝无仅有的。中国在实现自身发展的同时，也改变了世界。在发展过程中，中国虽然面临众多挑战，但都能以充满智慧的方式加以解决并获得长足进步。我相信，中国将会继续给我带来一个又一个惊喜。

从少年时起，我就与中国开始了奇妙的缘分。11岁时，我酷爱打乒乓球，并在法国一场全国性乒乓球大赛中获得冠军。当时，中国对我来说还是一个遥远的国家，但中国乒乓球运动员已是我心目中的“超级英雄”。上高中时，一位老师向我推荐了杜甫、李白、王维等唐代诗人的诗歌。唐诗优雅的韵味和中国文化之美深深吸引了我，我开始自学中文。

在学生时代，我还对发端于中国的古丝绸之路产生了浓厚兴趣。于是，我花了很长时间研究古代丝绸之路的路线图，津津有味地琢磨那些充满异域风情的地名，现在想起仍回味无穷。

1996年，我第一次来到中国，有机会去了中国新疆维吾尔自治区。从乌鲁木齐坐火车回北京的时候正值夏天，非常炎热。车厢里，我与热情的中国乘客谈天说笑、一起吃着西瓜，很快就成了朋友。在华工作期间，只要有机会，我都会乘坐火车远行。当然，今天的高铁，速度与舒适度同20多年前相比可谓天壤之别。后来，我去过新疆十几次，到过昆仑山、哈密，还徒步去了其他很多地方，目睹了新疆的自然之美、人文之美。对我而言，每一次去新疆，都是启迪人心的旅程。

自第一次来华至今20多年，我目睹了中国改革开放的伟大进程，也见证了“一带一路”倡议带给世界的巨大变化。

2018年，我的著作《中华复兴管窥》（英文版）在上海举行首发式。这本书收录了40篇文章，凝聚了我多年来对中国问题的研究和观点。古代中国儒家有“大同”理念，与人类命运共同体理念异曲同工，推动着世界各国文明的交流共鉴。

今天，中国为多边主义作出了巨大贡献，中国在全球治理体系中的重要性与日俱增。以气候变化问题为例，中方始终积极投身应对气候变化多边进程，为推动气候变化《巴黎协定》的达成发挥了重要作用，为全球气候治理作出了重要贡献。

我发现西方社会并不十分了解中国。我非常希望世界上其他国家和地区能够从中国的发展经验中受到启发。2002年，我创立中欧论坛，旨在增强欧中互信，加深欧中合作。我期待欧洲和中国这两个古老的文明能进一步加强交流与合作，共同推动构建人类命运共同体。2015年起，我开始重点研究“一带一路”倡议。推动欧洲与中国持续不断的交流，已经成为我一生的事业。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国强调推进互联互通、加强政策对接、推动绿色和可持续发展。我认为，这一理念非常重要。近年来，中国不断加强生态文明建设，不论于中国还是世界，这都富有建设性。强调生态文明建设，将“一带一路”变成绿色之路，将有助于国际社会更积极参与共建“一带一路”。

中国在短短几十年里所实现的发展，在人类历史上是绝无仅有的。中国在实现自身发展的同时，也改变了世界。在发展过程中，中国虽然面临众多挑战，但都能以充满智慧的方式加以解决并获得长足进步。中国的发展道路独一无二。

今年是新中国成立70周年，我期待继续见证中国未来的发展。我相信，中国将会继续给我带来一个又一个惊喜。

（作者为中欧论坛创始人，本报记者张慧中采访整理）

中国成为全球最具吸引力的国家之一

（英国）施韦德

我对新中国成立70年来的成就赞叹不已。随着对中国的了解逐步加深，我深刻理解了为什么世界各地的年轻人都向往这片沃土。“奇迹”这个词成为我们形容中国最常用的词汇。中国发展的不仅仅是经济，还有先进技术、开放包容的文化。中国的发展不仅仅是量的变化，更多是质的飞跃。中国致力于通过对话与合作，促进世界和平发展。

上世纪80年代初，我第一次来中国。彼时，中国改革开放开始不久，城市建设尚处于起步阶段。道路上的汽车不多，但是骑着自行车的中国人洋溢着活力，眼里散发着神采。

上世纪90年代，我再次来到中国。中国经济发展势头强劲，基础设施快速完善，百姓生活水平逐渐提升。直观地说，中国的道路变宽了，汽车开始进入普通家庭。我意识到，中国汽车市场开始起步，市场需求和发展潜力巨大，很快中国就会成为世界上发展最快、规模最大的汽车市场。

此后，对中国的数次访问，让我对中国的发展潜力有了更全面的了解。2010年，我出任捷豹路虎全球首席执行官后，第一时间带领公司进入了中国市场。进入中国这个全球最大的汽车市场后，我们很快实现了飞跃式发展。我们和中国奇瑞汽车股份有限公司开展合作，生产汽车和发动机。截至目前，我们在上海、北京、广州和成都等4地设有办公室，员工超过6000人，并在中国境内拥有245家授权经销商。我始终看好中国市场，并期待更多成长。

作为中国奇迹的见证者和参与者，我对新中国成立70年来的成就赞叹不已。我的女儿耳濡目染，慢慢对中国产生了浓厚的兴趣。她来到中国后，立刻被中国的勃勃生机与魅力深深吸引。目前她在上海做一名实习医生。

随着对中国的了解逐步加深，我深刻理解了为什么世界各地的年轻人都向往这片沃土。我的女儿时常和我感慨，在上海从医，就意味着身处世界医学前沿，能第一时间接触全球最领先的技术。的确，中国在医疗卫生等领域只用了短短几十年就处于世界前列。“奇迹”这个词成了我们形容中国最常用的词汇。

中国发展的不仅仅是经济，还有先进技术、开放包容的文化。中国致力于通过对话与合作，促进世界和平发展。近年来，中国每年减贫人口超千万，中等收入群体快速壮大，让世界更加看好中国。我认为，中国的发展不仅仅是量的变化，更多是质的飞跃。在很多领域，中国已经处于世界领先地位，中国成为全球最具吸引力的国家之一。很多国家的青年学子都渴望来华工作，加入中国的发展大潮。

中国不仅自身发展起来，更希望世界共同进步。中国提出的“一带一路”倡议，为世界经济繁荣提供了良好机遇。如今，共建“一带一路”正在收获合作的果实，尤其是快速带动了沿线国家的基础设施建设。基础设施的建设是带动商业发展的加速器。由此，共建“一带一路”参与国的经济社会普遍受益。

从文化的角度来说，共建“一带一路”促进了不同文明、多元文化间的理解和包容。尤其是“一带一路”倡议倡导的共商共建共享原则，不仅有益于创新，而且创造了各国人民相互理解彼此文化的氛围；不仅能提高各国人民的生活水平，更对促进和平发展具有重要意义。

对于跨国企业而言，我们欢迎共建“一带一路”提出共商共建共享原则，这将让汽车和零部件进出口贸易更加便利。只有互利共赢，才能让企业长远发展。

（作者为捷豹路虎全球首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 17 版）

(责编：冯粒、岳弘彬)