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中国签署《新加坡调解公约》

2019年08月09日06:05  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社新加坡8月7日电  （记者王丽丽）《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》（简称《新加坡调解公约》）7日在新加坡开放签署，包括中国、美国在内的46个国家和地区作为首批签约方签署了这一公约。该公约此后将在纽约联合国总部开放供各国签署。

　　67个国家和地区的代表团参加了签署仪式，包括中国、美国、韩国、印度、新加坡、哈萨克斯坦、伊朗、马来西亚、以色列等在内的46个国家和地区签署了公约。中国商务部部长助理李成钢率领中国政府代表团出席了签署仪式，并代表中国签署公约。

　　《新加坡调解公约》是由联合国国际贸易法委员会历时四年研究拟订的，并经联合国大会会议于2018年12月审议通过，公约旨在解决国际商事调解达成的和解协议的跨境执行问题。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月09日 03 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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