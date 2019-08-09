近日，由中国援建的5处供水站正式移交巴基斯坦俾路支省首府奎达市并投入使用。这一民生项目启用后，将有助于缓解奎达市长期面临的“吃水难”问题，受到当地政府和民众一致称赞。巴基斯坦国民议会副议长卡西姆·苏里在交接仪式上说：“在奎达市面临严重缺水问题时，中国伸出援助之手，再次证明了中国是巴基斯坦真正的朋友。”

近年来，随着奎达市地下水位持续下降，当地市政供水日益紧张，不少市民不得不从市场上购买高价水。奎达市水务和卫生部门负责人穆吉卜·拉赫曼表示，奎达市有250万人口，每天用水缺口达2000万加仑（约合7.58万吨）。巴基斯坦夏季持续时间长，气温高，用水需求进一步增大。中国援建的5处供水站投入使用后，将增强奎达市政供水能力。 拉赫曼说：“随着中巴经济走廊的建设和巴中两国更多民生合作项目的开展，俾路支省人民的参与感和获得感将进一步增强。”

据了解，这5处供水站分布于奎达市的不同地区，利用太阳能电池板发电抽取地下水，是当地首次引入太阳能抽水系统。供水站与市政供水管网相连，每日可为当地民众供水约456吨。巴基斯坦正义运动党成员巴亚希德·卡希说：“按照世界卫生组织提出的每人每天20升水的最低标准，这一项目可以满足奎达市2.28万人的日常用水。”

“感谢中国送给我们的礼物。”巴基斯坦俾路支斯坦大学副教授卡里姆·乌拉·曼多哈伊勒对记者表示，“奎达市周边多为荒漠，缺水问题严重，民众用水需求长期无法得到满足。眼下正是夏季用水高峰期，中国朋友修建的供水站让奎达民众实实在在感受到巴中友谊的力量。”

中国驻巴基斯坦大使馆公使衔参赞赵立坚表示，希望该项目能更好地促进中巴之间的友好关系。目前，中巴两国政府商定在巴基斯坦偏远和落后地区开展更多民生合作项目，帮助生活在这些地区的民众提高生活水平。

苏里表示，在中巴经济走廊的助力下，他对俾路支省的未来充满信心。“我们希望学习中国经验，推动俾路支省和其他地区的发展，促进经济繁荣。在中国的帮助下，随着各类民生合作项目的开展，以及瓜达尔港建设的推进，俾路支省乃至整个巴基斯坦都将从中受益。”

（本报伊斯兰堡8月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 03 版）

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