乱扣“汇率操纵国”帽子损人害己

8月6日，美方罔顾事实，给中国贴上“汇率操纵国”标签。这一行为不仅严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还会大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，具有极大破坏性，损人又害己。

上世纪90年代初以来，美方三番五次以“操纵汇率”的指控威胁中国。这次再度故技重演，粗暴地给中国扣帽子、泼脏水，其目的就是抹黑中国国际形象，进而逼迫中国就范。这彻底暴露了美国一些人遏制打压中国的险恶用心。

受到波及的不仅是中国。人们还记得，2018年以来，美方挑起的贸易争端已多次给全球金融市场带来大幅波动，同时也引发美国金融市场的动荡和美元指数的摇摆。全球投资者饱受折腾，苦不堪言，生怕哪天早上醒来美方又出什么“幺蛾子”。美国一些人唯我独尊，率性而为，继8月1日声称拟对价值3000亿美元中国输美商品加征关税之后，又打出 “汇率牌”，让全球市场再次受到冲击。

这一系列危险动作，急剧增加了全球经济陷入衰退的风险。大棒满天飞，帽子随便扣。美方一系列丧失理性、不负责任的行为，其根子，都在于对单边主义和保护主义的执迷不悟，在他们眼里，只要美国利益至上，哪管什么全球贸易放缓、跨境投资下滑、市场信心受挫。

玩火者必自焚。如果全球经济深陷泥淖，美国又怎么可能置身事外？数据显示，受经贸摩擦等因素影响，美国经济增长前景已面临巨大压力。7月份，美国非农部门新增就业岗位较上月有所减少，非制造业景气指数为53.7，低于市场预期的55.5和6月份的55.1，美国经济衰退风险正在不断上升。

机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。一直以来，美国一些人算盘打得震天响，却往往算了小账、丢了大账，算了眼前账、丢了长远账。关于汇率问题，全球早已达成多边共识，这是国际货币体系有效运转不可缺少的基础。美国一些人无视共识，一意孤行，将危害国际货币体系的稳定运行。如果全球金融市场持续震荡和低迷，以美元为主导的国际货币金融体系难逃厄运，最终不利于美元本身。

国际规则不是可以任意碾压的橡皮泥。美国一些人在给中国贴上“汇率操纵国”标签的同时，其实也给自己贴上了“霸蛮”的标签。这无异于向世人宣告，在他们眼中，所谓的规则、协定不过是摆设而已。国际媒体评价说，美国一些人的任性是对美国自身形象的又一次极大损毁，失道寡助是必然结局。

平等才能协商，合作才有共赢。奉劝美国一些人冷静下来，恢复理智，认清形势，顺应趋势，看准大势，要明白，破坏规则必遭唾弃，恶意损人终将害己。

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 03 版）

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