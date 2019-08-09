日前，美方突然宣布将于9月1日起对价值3000亿美元中国输美产品加征10%关税。在中美结束第十二轮经贸高级别磋商并同意下月继续磋商背景下，美方此举令世人惊诧。这种有悖契约精神的单边主义行为，引起国际社会广泛批评。多国媒体与专家学者认为，保护主义并不能保护美国产业与就业安全，反而会给美国经济乃至全球经济复苏带来危害。

“严重背离正确轨道，无助于问题的解决”

中美两国元首大阪会晤时，美方表示“将不再对中国出口产品加征新关税”“愿同中方达成彼此都可接受的贸易协议，这将具有历史意义”。在国际社会普遍期待中美以建设性互动取得经贸磋商进展的背景下，美方背信弃义、违背共识、出尔反尔。

埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔认为，美方此举“严重背离正确轨道，无助于问题的解决，大大破坏了两国之间解决经贸摩擦问题的种种努力”。

德国《商报》官网分析文章称，一段时间以来，美国政府频繁地将设置贸易壁垒作为迫使中国妥协的手段， 此次宣布将对价值3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，更是让中美在经贸磋商中达成一致变得更加困难。另一方面，美国政府对中国输美商品加征关税的威胁加大了贸易壁垒成为常态化的可能，欧盟质疑美方的表态，担心美方对进口自欧盟的汽车及零部件加征关税，这将给欧元区制造业造成重大负面影响，欧元区经济面临重大风险。

荷兰国际亚洲研究所经济史专家理查德·格里菲斯认为，对中国输美商品加征关税将加剧美国通胀，造成物价上涨、居民可支配收入减少，还将冲击消费并加剧企业特别是出口商的盈利压力。“肆意加征关税是不理智的粗暴行径，一个理智的大国不该做出这么糟糕的选择。”

俄罗斯《欧亚日报》评论称，国际社会已认识到，与今天的美国打交道时，什么都不能相信——信口开河，出尔反尔，制造混乱，然后试图“浑水摸鱼”。“世界各国已经不止一次确认了这一点。”

“美国把枪对准中国，自己也会中弹”

美国政府每次任性妄为都会给国际市场带来波动，这次也不例外。

在美国政府升级对华关税威胁，并将中国列为“汇率操纵国”后，美国金融市场避险情绪高涨，黄金和美国国债两大传统避险资产价格8月7日均出现显著上涨。美国太平洋投资管理公司全球经济顾问约阿希姆·费尔斯发出警告，如果美中经贸摩擦继续升级，美国国债收益率的下跌速度可能将超乎人们想象。

哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯日前警告：“未来美国经济衰退风险可能将达2008年以来最高水平。”

近期美国发布的部分经济数据不及预期，更让投资者信心雪上加霜。英国国民威斯敏斯特银行集团策略主管约翰·布里格斯表示，市场已经不相信“一切都会好起来”。

“美国把枪对准中国，自己也会中弹。”日本筑波大学名誉教授进藤荣一表示，如今世界各国之间经济依存度很高，你中有我，我中有你，如果美国对中国输美商品加征关税，不仅将损害美国企业的利益，而且这种实际上是对美国消费者加税的做法“将使美国消费者受到巨大冲击”，减少美国有效需求，使美国经济陷入低迷。

巴西智库瓦加斯基金会研究员夏华声认为，加征关税是单边主义和保护主义行径，美方此举“显然极不负责任”。“这将加大中美经贸摩擦问题解决的难度，对国际贸易、全球经济复苏都将产生负面影响。事实上，从长期看，美国对华加征关税最终将由美国消费者埋单。”

理查德·格里菲斯表示，在国际分工日益细化的今天，商品的国家属性很难分得清楚，因此保护主义不仅保护不了本国产业，还会导致本国产业进一步失去国际竞争力。美国此次宣称将对中国输美商品加征关税，美国百姓是首当其冲的受害者。由此造成的物价上涨将使他们的生活水平进一步下降。美国现在向包括中国在内的多个重要贸易伙伴发动贸易战，严重违背了世界贸易组织规则，对世界经济复苏无疑是沉重打击。

“中国经济有足够的韧性和回旋余地”

在全球贸易紧张局势升温，保护主义、单边主义升级的背景下，今年上半年，中国进出口同比增长3.9%，与“一带一路”沿线国家和地区合计货物进出口增长9.7%。俄罗斯工业通信银行首席分析师叶卡捷琳娜·科雷洛娃认为，中国出口结构升级和多元化，可以弱化经贸摩擦升级的影响，新动能持续快速成长也将为中国经济高质量发展提供有力支撑，中国有能力抵御外部冲击，实现市场预期。

上海美国商会近日的一份调查显示，超八成美资企业看好未来5年在华发展前景。德国联邦外贸与投资署日前的调查表明，德国在华企业已超5200家，随着中国开放力度不断加大，会有更多企业在中国增加投资。

进藤荣一说，在人们熟知的日本与美国贸易摩擦中，美国强行打压日本，使得日本经济陷入长期低迷。“相比之下，中国经济发展潜力巨大、优势明显，这使得中国经济有足够的韧性和回旋余地。得道者多助，失道者寡助。中国坚持多边主义和自由贸易的立场，顺应时代发展潮流，得到了很多国家的支持。我相信中国有足够的政策空间来应对中美经贸摩擦，我看好中国发展前景。”

（本报北京、开罗、柏林、布鲁塞尔、莫斯科、东京、里约热内卢8月8日电 记者曲颂、黄培昭、花放、任彦、吴焰、刘军国、张远南）

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 03 版）

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