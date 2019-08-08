打造语言艺术盛宴  弘扬中华民族传统文化

第四届中传花少语言能力展示活动总展演8月1日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心开幕。展示活动由中国互联网新闻中心和中国宋庆龄基金会培训交流中心共同主办，也是第一届中国国际少儿微电影艺术节献礼新中国成立七十周年系列活动之一。活动以“祖国，我想对你说”为主题，邀请来自全国三十多个省、市、自治区的千余名青少年朗诵中华经典，弘扬中华民族传统文化。展示活动共历时五天。

语言艺术展示致力于提升青少年的艺术核心素养，增强青少年的艺术创造力和艺术表现力，让青少年用“中国特色、中国风格、中国气派”展示语言艺术学习成果，真正做到在生活中发现美、欣赏美、表达美、创造美。

语言能力展示通过图片解读、视频解读、口语作文、即兴演讲等形式，依靠中传花少创立的语音发声、语言表达和即兴口语“三轨并进”的教学体系，促成青少年语商、智商、情商“三商并进”，旨在全面提升青少年的综合素养。

4日名师讲座为学生真正搭建学习平台。中央广播电视总台央广播音指导、新闻主播朱卫东在现场开设《音韵之美在古典诗词中的体现》课程，带领同学们共同领略古诗词的意境、韵味之美；著名配音演员、配音导演张震则带来课程《其实配音很简单》，通过配音激发青少年对语言学习的兴趣。

5日“我和我的祖国”主题晚会，为来自全国各地的青少年和语言艺术专家搭建语言艺术的展示和交流平台，并奉上老中青三代交流的艺术文化盛宴，展示中华文化的博大精深与独特魅力。由北京和香港地区同学共同带来的原创节目《我爱你，中国》用优美的中国话，讲述中国故事，抒发出对祖国的热爱之情。

此次活动旨在用语言塑造民族精神，让孩子们在展示中互相学习，还可以得到国家级专家们的亲自点评精进口才，让青少年发现自我，培养自身的特长和能力，明确自己成长的目标和方向，塑造正确的世界观、人生观和价值观，提高思想认识，成长为具有独立意识和自主创新能力的创新人才，提升对中华文化的深入理解与自觉自信。

北京和香港同学共同演绎原创节目《我爱你----中国》

(责编：马靓辉(实习生)、常红)