原标题：新华社评论员：乱扣帽子是美式霸凌的惯用伎俩

新华社北京8月8日电 题：乱扣帽子是美式霸凌的惯用伎俩

新华社评论员

日前，美国财政部罔顾事实和国际组织权威评估，给中国扣上“汇率操纵国”的帽子。这种不理性、不负责任的做法，根本站不住脚，也让世人再一次看清美式霸凌的真实面目。

最近，人民币兑美元汇率在市场力量推动下“破7”，美方无视汇率市场的正常波动，践踏国际规则，蛮横无理地将中国列为“汇率操纵国”。美国财政部认为不干预汇率贬值就是“汇率操纵”，美方自己制订的所谓“汇率操纵国”量化标准也被抛在一边，至于美方引用的1988年法案，没有具体标准，更是随意任性。这种霸道做法严重违背经济学基本常识和国际社会共识，是一种政治操作对专业精神的亵渎，在美国国内和国际社会激起一片反对之声。四位美联储前主席近日就在《华尔街日报》发表联合署名文章，呼吁保持美联储独立性，确保货币政策决策不受短期政治压力影响。

缺乏事实依据，动辄给别人乱扣帽子，是美式霸凌的惯用伎俩。去年3月，美方公布的所谓“301调查报告”，无端给中方加上“盗窃知识产权”“强制技术转让”等一堆所谓“罪名”；去年10月，美方出于自身政治需要，又攻击中方采取“掠夺性经济行为”；今年5月，明明是美方言而无信、出尔反尔导致中美经贸磋商严重受挫，却还要倒打一耙，污蔑中方“立场倒退、违背承诺”……

美方一些人频频乱扣帽子，他们颠倒黑白、信口雌黄已经成了习惯，说到底就是想为霸凌主义政策找借口、打幌子，为极限施压搜罗各种筹码，以逞其一己之私。

事实不容歪曲，世人的眼睛更是雪亮的。美方的所作所为，不仅伤害中美两国人民的利益，也破坏国际规则和秩序，损害各国利益和全球经济发展。天下苦霸凌主义久矣！美国一些人一次次地用活生生的“案例教学”，实实在在地给自己贴上了“霸道专横”“背信弃义”“反复无常”“自私自利”“贪得无厌”等霸凌标签，使美国的国际信誉“断崖式”下滑。美国全球政策研究所高级研究员马丁·西弗认为，在谈判过程中出尔反尔已经成为美方外交政策的一种常态，它让人觉得美国不再可靠，这对美国来说是灾难性的。此前，德国商业银行一项最新调查也显示，德国2000家中小企业认为美国“不可靠”。

炮制“汇率牌”打压竞争对手，是美国的惯用手段。日本经济学家田代秀敏指出，将他国列为“汇率操纵国”，是美方的谈判工具。事实上，为维护其经济霸权和垄断利益，美国从来都是不择手段、胡作非为，甚至连其所谓“盟友”也不放过。对中国来说，美方打出的“汇率牌”并不新鲜，更没什么可怕的。从上世纪90年代初开始，美国就不断以“汇率操纵”的指控向中国施压。这次美国一些人更是急火攻心，干脆连表面文章都不做了，极其粗暴地给中国扣上“汇率操纵国”的帽子。美方一些人的做法罔顾事实、于理不通、与法相悖，又一次在世人面前给自己贴上了“破坏规则”“蛮横无理”等极不光彩的标签，必将自食其果。

任凭风浪起，心有定盘星。还是那句话，只要我们坚定不移办好自己的事情，就不怕任何形式的极限施压，谁也阻挡不了中国人民实现梦想的步伐！

(责编：刘洁妍、杨牧)