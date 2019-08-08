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马来西亚财长说贸易战没有赢家

2019年08月08日20:41  来源：新华网
 
原标题：马来西亚财长说贸易战没有赢家

　　新华社吉隆坡8月8日电（记者林昊 郁玮）马来西亚财政部长林冠英8日说，美国政府的单边主义做法最终会损害包括美国在内所有国家的利益，马来西亚不可能成为中美贸易战的赢家，因为贸易战没有赢家。

　　林冠英当天出席马来西亚中国商务理事会主办的“2019马来西亚-中国‘一带一路’经济合作论坛”时对媒体说，一些人认为马来西亚是中美经贸摩擦的潜在受益者，但从长期看所有国家都会成为输家。

　　林冠英表示，全球经济现在缺乏信心，马来西亚和其他东盟国家都受到影响。他表示，希望中美两国能够坐下来继续磋商，寻求解决方案。

　　林冠英在论坛上发表主旨演讲时说，马来西亚是“一带一路”倡议的受益者，马来西亚支持“一带一路”倡议，期待该倡议促进亚洲的可持续发展，并通过透明公平的机制使该地区更紧密地联系起来。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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