原标题：实行管控后日本首次批准向韩国出口半导体材料

新华社东京8月8日电（记者钱铮）日本经济产业省8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶，这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后，首次批准对韩相关出口。

本次批准出口的光刻胶也称为抗蚀剂，是生产半导体所需的一种感光材料。通常，经产省的审批手续需要90天，但本次审批只用了一个月。

日本经济产业省此前宣布，从7月4日起对三种出口韩国的半导体材料加强审查与管控。这三种半导体材料是氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢，是智能手机、芯片等产品的重要原材料。

在本次日韩贸易纠纷之前，日本政府每次给予企业的出口许可长达三年，而如今需要对每份交易合同进行逐一审批。

日本政府在2日上午举行的内阁会议上决定，将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”，并将于28日起正式实施。所谓“白色清单”，是指日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单。在对这些日本政府认定的友好国家出口高科技商品时，日本出口商可享受相对简化的手续。作为回应，韩国政府宣布将把日本移出本国的贸易“白色清单”。

分析人士指出，虽然日韩矛盾爆发在贸易领域，但症结还在于历史问题，尤其是日本殖民韩国期间的劳工索赔问题。去年10月至11月，韩国大法院（最高法院）两度判决日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工，还扣押日本相关企业在韩资产。

但日方认为，根据两国1965年签署的《日韩请求权协定》，韩国劳工的请求权问题已经解决。日方曾先后提出进行双边磋商和成立包含第三国成员的仲裁委员会仲裁此事，但均未得到韩方回应。

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