外交部：美方越抹黑中国 国际社会越能看清他们的阴暗心理

人民网讯 据外交部网站消息，8月8日，外交部发言人华春莹答记者问。

全文如下：

问：据报道，美国防长埃斯珀访问日本期间称，“中国军事行动和掠夺性经济行为正威胁我们共同维护的国际规则”。中方对此有何评论？

答：美方有些人固守冷战和零和思维，无视基本事实，四处给中国扣帽子。这种做法很不地道，也不道德，是别有用心的。

第一，中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。美国却在全世界拥有数百个军事基地，在本国领土以外部署了数十万人的军队，在海外打了一场又一场战争。这样一个在全世界部署军力、炫耀武力的国家，有什么理由和资格指责别国？！

第二，中国秉持正确义利观同发展中国家开展互利合作，在力所能及范围内向广大发展中国家提供不附加任何政治条件的帮助。这些合作有力促进了当地经济社会发展和民生改善，深受广大发展中国家欢迎。

中国有句话叫“身正不怕影斜”。谁在破坏国际规则，谁在维护国际规则，国际社会早有公论。美方越抹黑中国，国际社会越能看清楚他们的阴暗心理。

问：近日，美国副总统彭斯出席所谓“国际宗教自由圆桌会议”，会见了部分人员，其中还包括“民运”、“东突”和“法轮功”等反华势力代表，敦促中国尊重中国宪法保障的人权，允许自由从事宗教信仰活动，中方对此有何评论？

答：美国副总统彭斯会见的“民运”、“东突”和“法轮功”等人员都不是什么宗教人士，而是反华分子，甚至还有邪教分子。其真实目的昭然若揭，就是打着“宗教自由”旗号行干涉别国内政之实。中方对此坚决反对。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由和相关权利，同时也绝不允许任何人假借宗教名义从事违法犯罪活动。我们要求美方谨言慎行，停止以“宗教自由”的名义干涉中国内政。

问：日前，莫桑比克政府同反对党签署和平与民族和解协议。中方对此有何评论？

答：中方对莫桑比克朝野双方签署和平协议表示欢迎和支持。中方作为莫桑比克和平进程国际联络小组成员，一直以来为推进莫桑比克和平进程作出积极努力。相信莫桑比克朝野双方将切实履行协议承诺，将政治意愿转化为实际行动，推进莫桑比克和平进程，实现国家长治久安。

中方高度重视发展同莫桑比克的全面战略合作伙伴关系，愿同国际社会一道，继续为莫桑比克实现和平、稳定与发展发挥建设性作用。

问：据报道，美国总务管理局周三发布一项临时规定称，将根据“2019年度国防授权法案”禁止使用美联邦政府资金采购华为、中兴、海康威视、大华和海能达5家中国公司电信设备，该规定将于本月13日生效。中方对此有何评论？

答：中方对美方实施“2019财年国防授权法案”有关涉华消极条款，对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对。我们注意到相关中国企业已经在美采取了法律行动。

美国滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定中国企业，严重损害美国国家形象和自身利益，更严重破坏全球产业链和供应链，已经并将继续遭到世界各国的广泛反对和抵制。我们坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益，也将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈理念，停止将经贸问题政治化，停止对中国企业的无理打压，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事。

问：据报道，7日，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会特种部队对吉前总统阿坦巴耶夫发动抓捕行动，同阿的支持者发生冲突。中方对此有何评论？中方是否会采取额外措施加强中吉边检？中吉边检点是否仍正常运行？

答：中方注意到7日晚至8日凌晨在吉尔吉斯斯坦发生的事件。作为友好邻邦和全面战略伙伴，中方真诚希望吉尔吉斯斯坦保持局势稳定，相信吉尔吉斯斯坦人民完全有能力、有智慧建设好自己的国家。

根据中吉两国政府签署的《关于开放边境口岸及其管理制度的协定》，双方开设有吐尔尕特和伊尔克什坦两对口岸，目前均正常运转。

问：据报道，吉尔吉斯斯坦政府要求中国中吉矿业公司在该国暂停运营，原因是该公司在爆破过程中使用的物质导致附近村庄大量牲畜死亡。6日，当地农民与该公司工作人员发生冲突，导致数十人受伤。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆发言人已就此事发表了谈话。有关报道所描述的事件原因不符合事实。

事件发生后，中吉双方高度重视，密切配合，有效控制事态发展，并妥善安置受伤人员。吉方正在调查事件原因。中方要求吉方公正妥善处理这一事件，并采取切实措施维护中国企业合法权益，避免再次发生类似事件。

中国和吉尔吉斯斯坦是友好邻邦和全面战略伙伴。长期以来，中国企业在吉尔吉斯斯坦投资兴业，为改善当地民生、增进两国人民间的传统友谊作出重要贡献，得到吉尔吉斯斯坦官方和社会各界的充分肯定。中方愿与吉方共同努力，继续推动两国各领域合作持续健康稳定发展。

问：据报道，近日，巴布亚新几内亚总理马拉佩称，希望中国为其政府债务进行再融资，并希在港口、机场跑道等项目上同中国进行合作。你能否证实？如属实，中方是否会接受巴新总理的要求？

答：巴布亚新几内亚是中国在太平洋岛国地区的好朋友、好伙伴。长期以来，中方始终在平等和相互尊重基础上发展同巴新友好合作关系，充分考虑巴新实际需求，在力所能及范围内向巴新提供不附带任何政治条件的支持和帮助。中国和巴新双方在经贸、投资、基础设施等广泛领域开展了富有成效的互利合作，有力促进了巴新国家发展和民生改善，受到巴新政府和人民的真诚欢迎。

中方愿继续本着正确义利观和真实亲诚理念，同巴新深化各领域务实合作，推动中巴新全面战略伙伴关系迈上新台阶。

问：据了解，近期，新西兰政府向中国官员表示，新将保护大学言论自由，以回应中国总领馆就奥克兰出现“港独”运动发表的声明。中方对此有何回应？据悉，中国官员本周一在新西兰会见了新外交官，你能否证实？如属实，双方谈论了哪些内容？

答：近日极少数别有用心的人在奥克兰大学宣扬“港独”并进行反华滋事，激起该校中国留学生强烈愤慨和坚决抵制。中国驻奥克兰总领馆公开澄清事实并阐明严正立场，同时呼吁中国留学生在遵守新西兰法律和大学规定的基础上合理表达诉求，完全是正常履职，无可指摘。希望新西兰个别人士摘下有色眼镜，摒弃双重标准，停止以“言论自由”为名纵容“港独”分子的反华分裂活动。

问：近日，中国驻布里斯班总领馆外交官称，7月发生在澳大利亚昆士兰大学的大陆留学生与香港学生的冲突事件是“爱国行为”。中方认为这一言论是否妥当？是否认为这一言论干涉澳内政并煽动了澳校园暴力？

答：7月24日，极少数别有用心的人在昆士兰大学进行反华分裂活动，引起包括大陆和香港在内的中国留学生的愤慨和抗议。中国驻布里斯班总领馆依据国际法和国际惯例，及时就事关中国国家主权和中国留学生安全与合法权益的问题表明立场，有关声明内容全面、准确，无可指摘。所谓“干涉澳内政”、“煽动校园暴力”等说法纯属无中生有、造谣抹黑。

你的问题本身就具有强烈的误导性。你怎么不去问问，有关方面为那些在昆士兰大学发表“港独”等煽动性言论的人撑腰打气，是否粗暴干涉了中国内政？难道你认为，发表反华分裂言论就是言论自由，而表达爱国情怀就不是言论自由吗？

问：据报道，两批计划前往西藏朝圣的印度香客签证被延后，这是否是中方针对印度宣布成立“拉达克中央直辖区”的报复举措？

答：据了解，印度官方香客赴华签证核发正常。

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