携程和西西里签署战略伙伴关系促进旅游合作

人民网巴勒莫8月8日电（记者 韩硕） 亚洲最大在线旅行服务公司携程今日宣布与意大利西西里大区建立战略伙伴关系，承诺将世界最大出境游市场中的更大份额带到该地中海岛屿。

在意大利经济发展部副部长迈克·杰拉奇（Michele Geraci）见证下，由携程首席营销官（CMO）孙波代表携程，由西西里大区工业家联合会主席亚历山德罗·艾博年（Alessandro Albanese）和西西里大区企业联合会主席弗朗切斯科·皮卡雷拉（Francesco Picarella）代表当地企业界，签署了战略伙伴关系协议；此外，西西里大区副主席、经济委员加埃塔诺·阿马奥（Gaetano Armao）和由西西里大区旅游、体育和娱乐部门主任露西亚·迪·法塔（Lucia Di Fatta）代表委员曼利奥·墨西拿（Manlio Messina），和携程交换了共同赞赏与支持该战略协议的正式信函。

旅游是意中双边合作重要部分。意大利是最受中国游客欢迎的欧洲旅游目的地之一，来访游客逐年增长。携程数据显示，2019年上半年，意大利的酒店预订量比去年同期增长200％，是中国游客在欧洲的首选目的地。

德国文学家歌德曾在1787年称赞道：“如果不去西西里，就如同没去过意大利，因为西西里是意大利的美丽之源”。西西里深受意大利和外国游客喜爱。目前来访国际游客中，德国、法国、英国、西班牙和美国游客占大多数，中国游客较少。据西西里大区统计数据，2018年共有26418名中国游客到访该岛，比2017年增加了25％，去年访问意大利的中国游客总额为300万，从这个角度看，份额也较小。

随2020年中意文化和旅游年临近，携程和西西里正式建立这一伙伴关系将助力该岛发掘潜力吸引更多中国游客，促进中国和意大利大区之间贸易往来和人文交流。

携程现有3亿多注册用户。携程承诺调动其网络平台和媒体资源，向中国高端出境旅游市场推广西西里旅游目的地及其独特本地生活体验，有海滨度假村和医疗水疗中心，有美食美酒之旅，抑或探访艺术和历史如塞杰斯塔、塞利农特和阿格里真托等古希腊庙宇，也有与大自然亲密接触的埃特纳火山滑雪和乌斯蒂卡潜水项目，甚至还有当地活动如陶尔米纳电影节和阿奇雷亚莱狂欢节等。

鉴于中国国家主席习近平于3月23日访问西西里岛首府巴勒莫，今日携程与西西里签订的战略伙伴关系为向中国市场推广西西里岛这一富有前景的旅游目的地奠定了坚实基础。

中国来访游客增长将有望拉动当地经济发展。据世界旅游及旅行理事会，2017年，意大利旅游业对经济发展贡献总额高达2232亿欧元，占国民生产总值（GDP）13％，比欧洲和世界平均水平高3个百分点，直接和间接创造超340万就业岗位，占意大利就业总人口14.7％。众所周知，中国游客出境游消费全世界最高，平均每天消费930欧元，最富有的中国游客则平均每天消费1600欧元，极大促进当地商业发展。

孙波说，“我们很高兴与西西里大区合作，我们也期待与意大利旅游业全面合作更上一层楼。意大利是中国不断增长的出境游市场上最受欢迎的目的地之一。2017年，中国游客为全球经济贡献了2580亿美元；2018年，有1.5亿中国游客赴海外旅游，从餐饮到当地工艺，西西里大区经济所有层面都将被纳入这一大发展趋势。随2020年中意文化与旅游年临近，将来有很多机会可富有想象力地推广旅游目的地，我们热烈期待请更多中国游客到西西里，体验这个的美丽大区所能提供的一切。”

阿马奥说，“中国国家主席数月前访问巴勒莫，这为西西里岛打开机遇之门，涌现了很多发展机会，今天的合作又在旅游业上更进一步。西西里大区主席穆苏梅奇和大区旅游、体育和娱乐委员墨西拿支持意大利及大区各机构协助与携程的合作。”

阿马奥还说，“西西里与中国发展关系并不在今年才开始的，2009年时我们开始举行一些会议，签署了旅游和基础设施方面的协议。今天我们重启旅游合作，机会非比寻常。过去十多年来，西西里旅游业有很多进步，使如今的西西里岛更适合接受中国旅行服务公司的提议了。”

法塔说，在习近平主席访问罗马和巴勒莫后，意中商业文化合作日益加强，也有更多中国游客希望访问意大利，从今天起，我相信将有更多中国游客想来西西里岛。鉴于此，墨西拿委员通过正式信函，以及我本人，对携程和西西里大区工业家联合会及西西里大区企业联合会，在中国代表们和经济发展部副部长杰拉奇见证下，签署这个合作谅解备忘录，表示衷心的感激，是他们促成了该合作。”

法塔还说，“我们欢迎所有旨在加强商业联系的举措，尤其是旅游，它们将有助各方交流最佳实践，实施推广策略，为大区企业旅游产品营销提供支持。”

杰拉奇表示，“携程和西西里大区工业家联合会及西西里大区企业联合会签署的旅游协议是直接源于“一带一路“谅解备忘录签署和意大利中国事务特别小组工作的又一明显成果。西西里将在未来几年迎接越来越多中国游客，这将成为西西里岛和意大利南部工业发展的一个小却重要的驱动因素。去年来访西西里的外国游客人数大幅增加：从2017年的370万外国游客增加到2018年的450万（+ 21.9％），占整个意大利南部最大份额。至于外国游客支出，2017年和2018年间，在西西里岛（+ 12.7％）和意大利南部（+ 8.8％）都在增长，均高于意大利中北部地区（+ 6.1％）。除旅游业外，我们也在推动农产品和工业环节，以及部长钦蒂纳伊奥（Centinaio）经常强调的旅游协同部门，尤其是意大利中小企业，我这里想强调，这些中小企业占意大利企业系统和更重要的生产基地的99%以上。我们目标是促进可以在意大利南部创造就业机会的投资，特别是在西西里大区，感谢今天的协议。”

艾博年和皮卡雷拉共同表示：今天与携程签署的合作谅解备忘录对西西里整个经济和生产网络都具有战略意义。西西里连通像中国旅游业及其他潜在市场将带来机遇，不仅将大力促进旅游发展，也将涉及西西里所有生产链和产业链。中国旅游巨头携程与西西里工业企业协会之间相互了解至关重要。该协议旨在增加双边旅游流量，在不断发展的中国市场推广西西里旅游目的地。从现在起，对西西里旅游未来具有决定性的良性合作开始了！

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