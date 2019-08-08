《中国脱贫攻坚》纪录片在美国PBS播出

人民网华盛顿8月7日电（记者郑琪）近日，一部讲述中国脱贫故事的纪录片《中国脱贫攻坚》在美国公共电视网（PBS）加州电视台黄金时间播出。这是美国主流媒体首次播出深度介绍中国扶贫的电视专题节目。

《中国脱贫攻坚》邀请资深中国问题专家、“中国改革友谊奖”获得者罗伯特·劳伦斯·库恩为主持人和撰稿人，由中美摄制团队联合拍摄。该片通过五个案例讲述了中国为完成在2020年前消除极端贫困这一目标所做的非凡努力。

历时两年，该片摄制组先后走访了贵州、甘肃、新疆、山西等地，探访中国的贫困家庭，采访了国务院扶贫办负责人以及省、市、县、乡、村五级政府官员。该片通过跟踪拍摄的方式，记录了工作在农村第一线的第一书记、读书改变命运的甘肃女孩、养骆驼脱贫的哈萨克牧民等故事，将“精准扶贫，精准脱贫”“五个一批”等中国理念呈现给海外观众。

库恩表示：“和以往节目不同，我们深入走访了中国深度贫困地区，与村民、当地官员和第三方评估人员进行交流。在节目制作过程中，我们发现中国为每个贫苦户都完成了建档立卡工作，并制定了与之相对应的精准脱贫计划，力争摆脱极端贫困。换句话说，数以百万计的贫困家庭都有单独定制的脱贫计划，这些计划接受定期监督并要向中央汇报。我们亲身参与了村民举行的民主会议，村民投票表决哪些人可以算作生活在极端贫困线以下。我们看到了当地官员被问责，职业生涯遭遇危机。”

该片导演、艾美奖得主彼得·盖泽尔说：“带领国际团队在中国偏远地区拍摄极具挑战，但跨文化合作让我们获得了深入了解中国社会的机会。我们采用了纪实的拍摄手法，通过剪辑进行呈现，而不仅仅是讲述，尽可能还原真实的脱贫故事。”

美国公共电视网加州电视台位于洛杉矶，是美国公共电视网知名电视台，覆盖加州南部地区1900万电视观众。在该台首播后，《中国脱贫攻坚》还将在美国公共电视网旗下的约350家电视台进行全国性转播。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)