美执法人员在密西西比州逮捕680名“非法移民” 创历史之最

当地时间7日，美国入境和海关执法局(ICE)在一次行动中对密西西比州6个城市的7个地点进行搜查，最终逮捕了680人，并称这些人为“非法移民”。美媒称，这是美国有史以来在一个州进行的最大执法行动。

美国《华盛顿邮报》7日援引官员的话称，此次搜查行动的目标是一些农业加工厂，该行动为长达一年的非法移民劳工调查的一部分。但报道称，这名官员并没有表明这场行动的目标范围具体有多大，也没有说明在其行动中除原定目标外“附带”逮捕的人有多少。

ICE代理局长马修 阿尔本斯在密西西比州的一场新闻发布会上称，此次逮捕的人中，一些将因犯罪而被起诉，一些将被“迅速”驱逐出境，另一些则将被释放后等待移民法庭的听证。

阿尔本斯还称，此次搜查行动是ICE执行美国移民法的一项正常执法行动。他说，“今天的逮捕，是长达一年的刑事调查的结果。今天进行的逮捕和发出的逮捕令只是这项调查中的一环。”

《华盛顿邮报》说，总部位于美国阿拉巴马州的“Peco农场”公司在一份声明中证实，ICE对该公司在密西西比州的三家禽加工厂进行了搜查，并称该公司与联邦官员进行了“密切合作”。

据报道，此次搜查行动由ICE与密西西比州南区的美国地方检察官办公室合作进行。ICE表示，该行动的重点对象是那些试图在美国进行非法工作的人，以及那些明知故犯地雇佣这些人的雇主。报道还称，特朗普政府一直在公开加大对非法移民的压力，这些移民据称有1100万人。（记者 崔天也）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)