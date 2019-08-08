缅甸甲型H1N1流感已致90人死亡

新华社仰光8月8日电（记者车宏亮 庄北宁）缅甸卫生部门公布的最新数据显示，自今年6月以来至本月7日，缅甸全国已有422人确认感染甲型H1N1流感病毒，其中90人死亡。

数据显示，此次甲型H1N1流感疫情影响缅甸多个省邦，其中仰光省致死病例最多，达到63人；其次为伊洛瓦底省，致死9人；勃固省致死7人。死亡病例中，有72人伴有其他健康问题。

自2009年以来，甲型H1N1流感疫情已多次在缅甸出现。2017年，缅甸全国有400多人感染此型流感病毒，死亡38人。

甲型H1N1流感是一种急性传染性呼吸系统疾病，症状为突发咳嗽、呼吸困难、发热等，病情严重者会出现肺炎，甚至死亡。这种流感病毒传染性强，秋冬季高发，可全年传播。

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