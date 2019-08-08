美方妄打汇率牌损人不利己

美方将中国列为所谓的“汇率操纵国”，单方面升级经贸摩擦的负面外溢影响已显现。专家认为，美方任性妄为、大打汇率牌给全球埋下了更多的不确定因素，严重破坏了国际金融秩序，引发金融市场动荡，损人不利己。

8月7日，泰国央行、印度央行和新西兰联储均宣布降息，降息力度从25个基点至50个基点不等。这被市场认为是各国央行应对近期外部不确定性影响的主要措施之一。

“美方将中国列为‘汇率操纵国’向全球市场释放了消极信号。”武汉大学经济学博导、国家外管局国际收支司原司长管涛认为，这在短期内增加了市场的波动、加剧了市场的避险情绪。在经济金融全球化的今天，这一做法最终只可能是双输。

观察人民币汇率“破7”的过程不难发现，人民币汇率的走跌也是由于外部因素引发的。8月2日，在特朗普发推特称将对剩余的3000亿美元来自中国的商品加征10%的关税后，人民币汇率跌至6.9764，已经逼近7的关口。8月5日，周一离岸市场的担忧情绪发酵，人民币汇率在9点15分“破7”，随后，9点30分，人民币在岸市场开盘后，受到离岸市场影响，人民币汇率也很快“破7”。

实际上，从2017年以来，美方激进的政策主张、反复无常的行事方式和频繁进行的口头干预成为影响国际金融市场的不确定性因素，显著增加了国际金融市场的波动。管涛认为，2017年以来，美方经常以口头干预的方式来影响美元指数走势，到底谁在实施“汇率操纵”，显然是不言自明。

近日人民币汇率“破7”同样是美方不负责任的口头干预造成的，且并非首次。2018年9月7日，美方表示，除2000亿美元外，将再对2670亿美元的中国商品加征关税。消息发布后，离岸人民币汇率从6.84快速贬至6.87，在岸市场也在开盘后贬至6.86上方，较6.8389的中间价明显贬值。管涛认为，在中美经贸摩擦背景下，美方关于双边经贸关系走向的言论直接加剧了人民币汇率的波动。

近日，美方将中国列为所谓的“汇率操纵国”也使得国际金融市场的波动加大。在8月6日凌晨，美方将中国列为所谓的“汇率操纵国”后，美国股市跌幅放大，美国股市下跌约3%，盘后期货市场更下跌了2%。随后，亚洲股市集体大跌。

美国前财政部长、哈佛大学前校长劳伦斯·萨默斯在《华盛顿邮报》撰文称，最近几天，市场的反应拉响了警报，投资者涌向债券、黄金甚至比特币等避险资产，抛出股票和企业贷款等风险较高的资产。从2008年国际金融危机以来，目前经济衰退的风险可能是最高的。

管涛认为，中美作为两个大国，一旦经贸摩擦升级，对其他国家的外溢性影响不可避免。此次美国罔顾事实，将中国列为所谓的“汇率操纵国”，既不符合国际法也不符合其国内法，制造了新的不确定性，为全球金融市场的动荡埋下了更多隐患。过去很长一段时间，美国表面上还是以“卫道者”的形象出现，提倡全球遵守国际规则。现在美国连自己国内规则都不顾，任性胡为，是对其国际声誉的挥霍。

嘉盛集团首席中文分析师黄俊认为，结合历史和美国将中国列入“汇率操纵国”的特殊时点，我们有理由认为这只是美国压制人民币汇率的一个手段。美国通过“两只手”遏制中国的出口，一是通过提高关税，二是迫使人民币升值，双管齐下打击中国产品的出口竞争力。而汇率手段也是对美国单一的关税政策的补充，美国强力推行的增加关税政策效果不佳。

还有专家指出，美方升级经贸摩擦的行为引发金融不稳定，将进一步加剧不确定性，伤及市场信心和投资，也不符合美国的利益。在经贸摩擦升级预期下，美国经济增长前景已面临压力。最新数据显示，7月美国非农部门新增就业岗位较前一个月有所减少；7月美国非制造业景气指数为53.7，低于市场预期的55.5和6月的55.1；8月份美国贸易逆差进一步扩大至6个月来的新高。

经济日报新闻客户端

记者：陈果静

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