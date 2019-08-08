央媒连批美式霸凌：强打汇率牌不得人心，中方能应对各种冲击

如何用更精准的声音反制和批驳？

如何把最清晰简单的道理讲给美国人听？

新闻联播又如何编排呈现央媒的集成式打法？

澎湃新闻注意到，一段时间以来，对这三个问题的盘点，已经成为海内外无数观众和网友在新闻联播播出后的期待。但不管怎么做，目的就是一个，揭开美方一些人的真面目，表明中方立场。

继央行表态后，国家外汇管理局今天（7日）接受央视记者专访明确表态，美国财政部认定中国汇率操纵的做法完全与事实背离，根本站不住脚。中国将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性，继续推动中国金融市场的对外开放。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，美国的做法违背了美方自己制订的“汇率操纵国”量化标准，美方这次引用的1988年法案，没有具体标准，更加随意任性。

王春英表示，今年以来我国外汇市场运行保持总体稳定，能够应对各种外部冲击的考验。

而在今天（7日）中国宏观经济研究院组织举办的“坚定信心，有效应对美国极限施压”研讨会上，来自不同领域的多位专家发表主题演讲。他们表示，美方不顾客观事实，宣称中国是“汇率操纵国”纯属是恶意栽赃，这样的霸凌主义是与全世界人民为敌。

《强打汇率牌实施经济霸凌不得人心》——总台国际锐评发文认为：用汇率牌打压竞争对手是美国的惯用手段。近期，人民币汇率随着市场供求和预期变化出现一定波动，美国一些人以为机会来了，对经济常识和国际机构权威评估“选择性失明”，自导自演了一出“荒诞剧”，以进一步对华施压，同时迎合美国国内政治需要。

锐评说，作为一个负责任经济体，中国已经多次明确承诺不搞竞争性贬值，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。人民币大幅贬值不符合中国利益。美国妄图打汇率牌施压中国的算计不得人心，注定落空。

新华社今天（7日）播发评论员文章，题目是《美方践踏国际规则终将失败》。文章指出，无论是从国际法来看，还是从美国内法来看，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”都缺乏依据。面对明摆着的事实和国际组织公论，美国一些人却要另搞一套，将美式标准驾凌于国际规则之上，连自己制定的所谓标准也不当回事，真是到了为所欲为的地步。

“谎言重复千遍依然是谎言。”这一铁律却被美国一些人“选择性”无视。殊不知，国际社会的眼睛是雪亮的，无事生非、兴风作浪的把戏既改变不了真相，也颠覆不了真理。

人民日报钟声系列文章评美国一些人的背信弃义，今天已经进入第四篇。文章进一步指出，尊重事实、对自己言行负责，这是国际交往的基本道义和准则。毫无疑问，对任何国家而言，如果连这些底线都失守，还有什么国际道义、信义可言？

非道不言，非义不行。中国自古尊崇的这些行为准则，自有“有理走遍天下”、不惧无事生非者挑衅的底气。奉劝美国一些人不要高估自己拿着荒唐逻辑来搅局的本事，更不要沉湎于玩弄世界于股掌之上的幻觉。

澎湃新闻注意到，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，在美国国内也已引起了各方普遍质疑。

美国前财政部长、前总统经济顾问、哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯6日撰文指出，中国并没有通过干预外汇市场、压低人民币汇率以扩大出口、抑制进口，指控中国进行汇率操纵没有可信依据。美国将中国列为“汇率操纵国”损害美国政府信誉，可能给美国带来经济衰退风险。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼也指出，美国一些政客声称人民币贬值是汇率操纵，却无视美方此前对中国输美商品加征新关税对汇率的影响。此次汇率变化正是市场发挥更大作用的体现。

此前一天，四位美联储前任主席更是联合署名发表文章，呼吁保持美联储的独立性，不受短期政治压力的影响。

这篇文章名为《美国需要一个独立的美联储》，由过去近40年中先后担任美联储主席的四人联合署名，他们分别是：沃尔克、格林斯潘、伯南克和耶伦。

文章说，历史一再表明，当央行不受短期政治压力的影响，只依赖可靠的经济原则和数据行事时，经济才是最强劲的。政治主导货币政策将导致通胀和增长数据恶化。

文章称，政治领导人呼吁央行实施货币政策，以便在大选前后为经济提供短期刺激的例子比比皆是。研究表明，从长远来看，基于当前政治需求的货币政策会导致更糟糕的经济表现。如果货币政策的制定被认为是出于政治动机，或是货币政策的制定者被威胁解职，将会削弱公众对央行的信心，这可能导致金融市场的不稳定和更糟的经济后果。

文章还强调，为了实现经济利益最大化，美联储及其主席必须被允许独立行动，不受短期政治压力的影响。保持美联储基于国家最大利益，而非一小撮政客利益做出决策的能力至关重要。

最后，我们想说的是，作为全球最大经济体和主要储备货币发行国，美国应承担其维护国际金融和货币体系稳定的责任，而不是寻求超越国际规则的“美国特权”。如果美方一意孤行，在自私自利、任性妄为的歧路上越滑越远，必将以失败告终。

来源：澎湃新闻

(责编：徐祥丽、贾文婷)