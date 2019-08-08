【国际锐评】强打汇率牌实施经济霸凌不得人心

美国财政部近日将中国列为“汇率操纵国”，从而否定了自己制定的所谓“汇率操纵国”标准。这一举动说明，面对中国捍卫自身利益的坚定立场，美国一些人异常急切地试图利用汇率问题对中国进行极限施压，实施经济霸凌。此举无疑会给全球经济制造更大风险，损人害己，不得人心。

回顾国际经济史，用“汇率牌”打压竞争对手，是美国的惯用手段。比如，上世纪80年代初期，日本发展成为新兴制造业和贸易大国，这被美国视为对自己经济霸权地位构成挑战。当时，美国出现财政赤字扩大、贸易逆差大幅增长的情况，于是打起美元贬值的算盘，试图借此扭转其国际收支失衡局面。1985年9月，在美国主导下，日本、联邦德国、法国、英国同美国达成“广场协议”，推动美元对世界主要货币短期内大幅贬值，并最终给日本经济陷入衰退的二十年埋下伏笔。

此外，上世纪80年代到90年代，美国曾多次认定韩国等经济体“操纵汇率”，迫使其增加汇率弹性、放松资本管制，促使其货币对美元升值。德国、意大利、日本、新加坡等国也都登上过美国所谓操纵汇率“被观察国”名单。可见，为维护绝对的经济霸权，美国不会放过任何一个竞争对手，包括所谓的“盟友”在内。

自中国入世以来，美国便常拿人民币汇率问题“说事”。早在2005年，就有美国联邦议员提出所谓“货币法案”，指控中国操纵汇率并扬言征收高额反补贴税，试图迫使人民币大幅升值。但自从中国1994年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币汇率市场化程度显著提高。在刚刚结束的国际货币基金组织（IMF）对中国的第四条款磋商中，IMF指出人民币汇率大体符合基本面。本届政府上任以来，美国财政部连续向国会提交的五份半年度汇率政策报告，也都未将中国列入“汇率操纵国”。

最近一段时期，由于美国肆意推行单边主义政策，加剧对华贸易摩擦，全球金融市场发生动荡，人民币汇率随着市场供求和预期变化出现一定波动，对美元汇率近日下跌并“破七”。这本是正常的市场反应，但美方一些人却以为机会来了，对经济常识和国际机构权威评估“选择性失明”，硬生生地给中国扣上“汇率操纵国”帽子，自导自演了一出“荒诞剧”，以进一步对华施压，同时迎合美国国内政治需要。

美国此举不仅给中美经贸关系发展增加新的障碍，也将加剧全球金融市场动荡，阻碍国际贸易和全球经济复苏，可谓损人又害己。对此，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯6日撰文指出，美国将中国列为“汇率操纵国”不符合事实，这将损害美国政府信誉，可能给美国带来经济衰退风险。

作为一个负责任经济体，中国已经多次明确承诺不搞竞争性贬值，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。人民币大幅贬值不符合中国利益。中国将继续实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。美国妄图打汇率牌施压中国的算计不得人心，注定落空。 （国际锐评评论员）

(责编：徐祥丽、贾文婷)