日本颁政令将韩国清出“白色清单” 韩国以牙还牙

日本经济产业省7日颁布政令，在简化出口审批手续的贸易对象“白色清单”中删除韩国。政令定于28日施行。

日本政府本月2日内阁会议正式决定修改《出口贸易管理令》，把韩国排除出“白色清单”。作为回应，韩国把日本从本国贸易“白色清单”除名。日本7日发布的新版政令停止“白色国家”通称，按出口管制实际情况把贸易对象分为4组，把原有“白色清单”中除韩国以外的其余26国列入A组，仅把韩国列入B组，朝鲜等“风险较高”的国家列入D组。

A组国家包括美国和英国，日本政府视A组国家为安全层面“友好国家”。这些国家从日本企业进口可能军民两用的物品和技术时，获得出口审批便利待遇。

韩国分类为B组以后，不再获得上述待遇。如果日方认为出口物资可能转用于军事，除食品、木材等产品以外，每一笔合同都需要获得经济产业省许可。

日本政府解释，政令是对本国出口管理方式的调整。内阁官房长官菅义伟7日在记者会上说：“这不是故意要影响韩日关系，更不是所谓经济报复或对抗。”

不过，韩方认定，日方不满韩国法院判决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，因而以这类手段“报复”韩方。

日本政府7月初把3种半导体产业原材料列为对韩出口管制对象。

共同社报道，在日韩对立加深的情况下，日韩《军事情报保护协定》何去何从备受关注。

《军事情报保护协定》着重情报共享和安全保护，日韩两国2016年11月23日签署，为期一年，届满自动延长。如有一方不愿续签，需提前90天、即8月24日以前向另一方通报终止这一协定。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)