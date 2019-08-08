新华社评论员：美方践踏国际规则终将失败

新华社北京8月7日电 日前，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”。这一单边主义和保护主义行为严重破坏国际规则，中方对此坚决反对，美国国内和国际社会也纷纷表示质疑。

无论是从国际法来看，还是从美国内法来看，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”都缺乏依据。从国际法来看，一国是否存在货币操纵问题，应该是国际货币基金组织管辖的事情，该组织承担督促成员国避免货币竞争性贬值的职责。而国际货币基金组织近期发布的报告明确，人民币汇率符合中国经济基本面。

事实上，汇率问题一直是二十国集团、国际货币基金组织等双边和多边平台讨论的重要问题。国际组织都认可的结论，美国却要另搞一套，将美式标准凌驾于国际规则之上，严重破坏了全球关于汇率问题的多边共识。另一方面，即便从美国国内法来看，中国也远没有达到其所谓的“汇率操纵国”标准。

面对明摆着的事实和国际组织公论，美方一些人颠倒黑白，不仅践踏国际规则，连自己制定的所谓标准也不当回事，真是到了为所欲为的地步。

美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，紧随人民币兑美元汇率“破7”而至。一直以来，美方不断要求人民币增强汇率的弹性，但是当人民币汇率价格形成的市场化程度提高，波动幅度加大时，美国一些人却又表现出叶公好龙的态度，对中国无端指责，既蛮横又荒谬。

美方给中国乱贴“汇率操纵国”标签，是对国际金融秩序的严重破坏，将引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。美国宣布将中国列为“汇率操纵国”当日，美国三大股指全线大跌，其中，纳斯达克综合指数跌幅为3.5%，标普500指数下跌3%，道指跌2.9%。

得道多助，失道寡助，美方所作所为注定不得人心。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯撰文指出，指控中国进行汇率操纵没有可信依据，此举损害美国政府信誉，可能给美国带来经济衰退风险。英国《金融时报》报道称，“将中国列为‘汇率操纵国’，既无道理又无作用”。

在中美经贸磋商过程中，中方一直在以实际行动释放诚意，而美方多次言而无信、出尔反尔，使得磋商一再受挫。这次，面对外汇市场的正常波动，美方又一次对中方泼脏水，妄图打出“汇率操纵”牌对中方极限施压。故伎重演，不可能奏效，中国和中国人民从来就不吃这一套！

没有规矩，不成方圆。作为全球最大经济体和主要储备货币发行国，美国应承担其维护国际金融和货币体系稳定的责任，而不是寻求超越国际规则的“美国特权”。如果美方一意孤行，在自私自利、任性妄为的歧途上越滑越远，必将以失败告终。

(责编：徐祥丽、贾文婷)