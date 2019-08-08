委内瑞拉指责美国意图“制造战争” 俄：经济恐怖

委内瑞拉常驻联合国代表萨穆埃尔·蒙卡达6日指认美国政府“蓄意破坏”委内瑞拉国内对话，意图在委内瑞拉“制造战争”。

美国总统唐纳德·特朗普前一天签署行政令，冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产。俄罗斯外交部6日说，美方这一做法非法，无异于施行“经济恐怖”。

【“蓄意破坏”】

蒙卡达6日在联合国纽约总部举行记者会，指认美国政府“蓄意破坏”委内瑞拉国内对话。

他告诉媒体记者，美方不仅破坏对话，还意图制造战争；美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿明确说过，“我们（美国）不相信对话，相信行动，（委内瑞拉总统尼古拉斯·）马杜罗必须下台”。

委内瑞拉政府6日致信联合国安全理事会成员国，要求调查美国发出战争威胁并“制止一个世界大国像不法国家一样行事而造成迫在眉睫的灾难”。

信件写道，美国军用飞机“非法入侵”委内瑞拉领空，一艘美国军舰闯入委内瑞拉领海，这些举动加剧两国紧张关系，美方企图借此“为大规模军事干预正名”。

委内瑞拉反对派成员、议会主席胡安·瓜伊多对美方冻结委方政府资产表示欢迎。瓜伊多今年1月自封“临时总统”，得到美国和其他一些国家承认。

挪威政府斡旋下，委内瑞拉政府和反对派5月以来已经举行多轮对话，没有达成协议。双方代表团7月31日抵达巴巴多斯，启动新一轮对话。

【“无耻掠夺”】

美方5日起冻结委内瑞拉政府在美全部资产，禁止美国企业和个人与委内瑞拉政府发生商业往来，与委方继续商业往来的外国企业将面临遭遇美方连带制裁的风险。

委内瑞拉方面指认美方意图启动“经济、金融和商业封锁”，对委内瑞拉施行“无耻掠夺”。

美联社援引委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯的话报道，美方冻结委内瑞拉政府资产对国际秩序构成威胁。美国必须明白，“它不是世界的主人”，冻结他国资产构成全世界需要警惕的“危险先例”。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克6日说，联合国注意到美方冻结委内瑞拉政府在美资产的决定，当前确保对委内瑞拉人道主义救助至关重要。

俄罗斯新闻社援引俄外交部表态报道，美方冻结资产的做法无异于“经济恐怖”。

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯在社交媒体“推特”发文，谴责美国追加对委内瑞拉制裁是“破坏和掠夺这一国家的又一做法”。（陈立希）（新华社专特稿）

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