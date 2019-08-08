乌克兰总统呼吁俄德法领导人重启乌东部冲突谈判

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基6日呼吁俄罗斯、德国和法国领导人重新启动谈判，寻找和平解决乌东部地区冲突的方案。

当天早些时候，乌克兰东部顿巴斯地区的民间武装与乌政府军发生冲突，致4名政府军士兵死亡。乌克兰国防部说，这是2018年10月以来政府军单日死亡人数最多的一天。

由乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯组成的乌克兰问题三方联络小组7月达成协议，决定从7月21日起在顿巴斯地区实行“收粮季停火”。

泽连斯基当天在社交媒体“脸书”发文说，这次停火仅维持17天，当天的冲突“不仅旨在破坏停火协议，而且破坏整个谈判进程”。

“今天，全世界都看到了谁不想要和平，”他写道，“所以，我呼吁（法国总统）埃马纽埃尔·马克龙、（德国总理）安格拉·默克尔和（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京尽快会面，重启谈判。”

顿巴斯地区主张“独立”的民间武装2014年4月与乌克兰政府军爆发大规模冲突。乌克兰问题三方联络小组与乌东部民间武装当年9月达成停火协议，但协议没有得到有效执行。

经联合国调停和法国、德国、俄罗斯、乌克兰四国政府组成的“诺曼底机制”磋商，乌克兰政府与东部民间武装2015年2月达成新版停火协议，但冲突迄今没有结束。

泽连斯基5月20日就任乌克兰总统后将化解东部冲突视为要务之一。（张铮）【新华社微特稿】

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