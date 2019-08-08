土耳其或“不久后”打击叙库尔德武装 美国不同意

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安6日暗示“不久后”越境进入叙利亚打击库尔德武装。

美国方面认定土方行动“不可接受”，将予以阻止。

【土要动真格】

埃尔多安6日经由国家电视台发表讲话：“土耳其有权消除妨害国家安全的所有威胁……不久，我们将把从‘幼发拉底盾牌’和‘橄榄枝’开始的（打击库尔德武装）军事行动推进到不同阶段。”

土耳其方面把叙利亚境内库尔德武装视为恐怖组织，2016年8月和2018年1月先后发起“幼发拉底盾牌”和“橄榄枝”军事行动，越境打击。

埃尔多安说，库尔德武装的盘踞地点邻近土耳其南部边境，令土方不安，“如果我们今天不采取必要行动，以后将不得不以更高代价完成，在叙利亚北部扫清这个恐怖组织是我们的首要优先事项”。

埃尔多安期待美国采取符合它作为北大西洋公约组织盟友和战略伙伴定位的举措，但“不论盟友是否支持”，土耳其将付诸行动。

【“安全区”难产】

美国国防部官员和土方官员本周在土耳其首都安卡拉继续磋商建立“安全区”。

就拟议在叙利亚东北部、邻近土耳其边境地带设“安全区”，双方谈判多时，就“安全区”范围、由谁控制等事宜没有达成一致。土方要求“安全区”纵深32公里，由土方控制；美方提议设纵深5公里非军事区，非军事区以外9公里范围内不得部署重型武器。

一名不愿公开姓名的土耳其安全官员告诉路透社记者，土方和美方就“安全区”的分歧缩小，但没有完全达成协议。

路透社报道，“安全区”迟迟无法确定，土方开始失去耐心。另一名土耳其高级官员说，土耳其武装部队已经在叙利亚边境部署一段时间，越境打击所有必要准备已经完成。“如果我们不得不自己干，我们会这样做……过去的每一天都是损失。”

【美方欲阻止】

美方视叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”是美军打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，反对土方打击这一武装的主体“人民保护部队”。

美国国防部长马克·埃斯珀6日告诉媒体记者：“我们相信，他们（土耳其）任何单方面行动都难以接受。”

埃斯珀说，美方将阻止土耳其单方面在叙利亚行动，因为那“将再次损害相互的利益”。他说，美方“有希望”与土方就“安全区”达成协议。

埃斯珀先前说，美方没有任何抛弃叙利亚民主军的打算。不过，路透社记者注意到，他不再提及如果土方发起军事行动，美方将向库尔德武装提供保护。

先前两次越境打击行动中，土方控制叙利亚北部幼发拉底河以西区域。埃尔多安4日说，土耳其军队将进入叙利亚北部幼发拉底河以东区域。

美国智库外交政策研究所中东政策研究室主任阿伦·斯坦告诉路透社记者，在他看来，土耳其可能打击的目标包括叙利亚北部曼比季周边区域和泰勒艾卜耶德、科巴尼的边境城镇。

斯坦说，美军在上述区域执行不同程度的任务，意味着如果土方越境打击，美军可能面临风险。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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