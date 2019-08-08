伊朗总统挺外长拒会特朗普 对话的前提是解除制裁

伊朗总统哈桑·鲁哈尼6日说，虽然外交部长先前拒绝与美国总统唐纳德·特朗普会面邀约，伊方仍然愿意与美方对话，前提条件是美方取消对伊制裁。

【愿对话】

伊朗国家电视台当天直播鲁哈尼讲话。他说，如果美国真正想要对话，伊朗愿意对话和谈判，但美方在那以前应该取消所有制裁。

“与伊朗和平相处，是所有和平的源头”，鲁哈尼说，“与伊朗开战，是所有战争的源头”。

鲁哈尼说，无论美国是否是伊朗核问题全面协议的签署方，伊朗准备与美方对话。

美国政府去年5月单方面退出伊核协议，恢复对伊制裁，从政治、经济、外交和军事对伊极限施压，要求伊方重新谈判。

伊方指认美国阻止伊朗进口食品和医药品等制裁是“经济恐怖主义”。鲁哈尼说：“所有制裁应当取消，这样我们才不会面对罪犯。”

美方退出协议一周年后，伊朗“反击”，停止履行协议中部分关联铀浓缩和储存量的条款。两国紧张关系后续衍生一系列海湾地区的“意外事件”，包括美国无人驾驶飞机遭击落、多艘外国油轮遇袭、三艘外国油轮遭伊方扣押。

【挺外长】

鲁哈尼发表讲话前会见外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。讲话直播画面中，扎里夫坐在鲁哈尼身旁。

扎里夫5日证实媒体报道，承认他7月谢绝美国参议员兰德·保罗“牵线”，让他在白宫椭圆办公室会晤特朗普。而他如果拒绝这一“好意”，将面临美方制裁。

“我在纽约时获知，除非我接受会面安排，否则将在两周后遭到制裁，”扎里夫说， “幸运的是，我没有（接受安排）。”美国7月31日对扎里夫施加制裁，以期限制他的外交活动空间。

《纽约人》周刊报道，保罗获得特朗普许可，向扎里夫发出会面邀约。

法新社报道，扎里夫在伊核协议中扮演关键角色，遭到伊朗国内强硬派批评。鲁哈尼出言挺他，说伊朗在签署协议后“取得众多经济成就”，而这让“一些人”不高兴。

鲁哈尼说，美国一些“好战者”欺骗特朗普，让他相信伊朗当前“一推就倒”，推动他作退出协议的决定。

【提公平】

鲁哈尼提醒美方，在任何对话中，美国人应当做好公平谈判的准备。

“如果你想要安全，你的士兵想在这个地区安全，（那就接受）以安全换取安全，”他说，“你不能妨害我们的安全，同时期望你们安全。”

以同样逻辑，鲁哈尼提出“以石油换石油”，“你不能说不允许我们出口石油”；“不能说你们可以在霍尔木兹海峡自由通行，而我们就不能自由通行于直布罗陀海峡”。

英国7月4日在直布罗陀海峡截获一艘装载伊朗原油的油轮，指认它违反欧洲联盟禁令向叙利亚运油，遭伊方否认。数周后，伊朗在霍尔木兹海峡扣押一艘悬挂英国旗的油轮，指认它走私燃油。

作为美国盟友，英国拒绝与伊朗“以船换船”。

伊朗军方本月6日展现“强硬”姿态，发布精确制导导弹。国防部长阿米尔·哈塔米说，这显示面对美国的“阴谋”，伊朗有能力捍卫自己。（田野）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)