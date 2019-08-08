塔利班称与美国就撤军消除分歧

阿富汗塔利班6日说，与美国方面多哈对话取得进展，双方已经就美军撤出阿富汗和塔利班切断与其他极端组织联系消除分歧。

同一天，塔利班呼吁阿富汗民众抵制下月总统选举。

【消除分歧】

美方和塔利班代表过去两天在卡塔尔首都多哈会谈。一名不愿公开姓名的塔利班代表告诉美联社记者，双方技术小组6日继续讨论。

美方没有就这轮对话发布细节。不过，美方阿富汗事务代表扎尔梅·哈利勒扎德在社交媒体“推特”说，双方取得“出色进展”。

塔利班多哈办事处发言人苏海勒·沙欣同样确认对话取得“不同寻常的进展”。他说，选举议题将在与美方签订协议后举行的阿富汗内部对话中讨论。

哈利勒扎德先前说，他希望双方9月1日以前达成最终协议，从而使2万名美军驻阿富汗士兵和北大西洋公约组织盟友部队撤离。

美国和北约2014年宣布正式结束在阿富汗的作战行动，随后继续驻扎，协助阿富汗国民军清剿塔利班和极端组织“伊斯兰国”残余势力、培训阿富汗军队。

按美联社的说法，美方和塔利班看似正在“接近”达成双方都能接受的协议。

【抵制选举】

同一天，塔利班呼吁阿富汗民众抵制下月总统选举，警告将针对竞选活动发动袭击。

阿富汗总统选举定于9月28日举行，先前因顾虑安全局势和选举组织推迟两次。阿富汗总统办公室发布声明，呼吁塔利班证明自己真心寻求和平，停止“恐吓公众”。

塔利班控制阿富汗将近一半国土，迄今不愿承认阿富汗政府，指认它是美国“傀儡”。这一组织几乎每天发动袭击，呼吁其他国家关注他们就结束“阿富汗占领”与美方的谈判，而不是选举。

塔利班在声明中说：“为避免因我方人员（行动）造成损失，他们（民众）必须远离集会和竞选活动，那些都是潜在目标。”

包括现任总统阿什拉夫·加尼在内，12名候选人预期参与角逐总统职位。加尼先前在美国接受教育，曾任职世界银行，2014年赢得第一届总统任期。外界普遍预期，加尼寻求连任胜算大。加尼坚持，选举应当如期举行。

加尼本次选举竞选搭档、副总统候选人阿姆鲁拉·萨利赫在7月竞选开始当天遭遇自杀式袭击，所幸躲过一劫。

阿富汗首都喀布尔6日发生炸弹袭击。袭击者在一辆运送内政部反毒品部门人员的客车安置炸弹。爆炸致死两人，致伤7人。暂时没有任何组织承认制造这一事件。

联合国数据显示，阿富汗战乱7月致使1500名平民伤亡，是今年以来单月最高伤亡人数。（田野）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)