巴基斯坦驱逐印度驻巴高级专员

人民网伊斯兰堡8月7日电（记者丁雪真）巴基斯坦7日宣布降低与印度的外交关系级别，正式驱逐印度驻巴基斯坦高级专员。

巴基斯坦外交部7日晚发表声明称，根据巴基斯坦国家安全委员会当日的决定，已通知印度政府撤回驻巴基斯坦高级专员，巴方将不再向印方派出高级专员。

当天下午，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡主持召开了国家安全委员会会议。会后发表的声明显示，会议讨论了印度政府“单边非法行动”引起的局势变化、印控克什米尔地区和巴印实际控制线的当前局势。

声明称，巴基斯坦将降低与印度的外交关系级别、中断双边贸易、重新审查双边安排并把这一问题提交联合国及其安理会。此外，巴基斯坦还将在8月14日独立日当天，声援印控克什米尔地区民众“争取自决权利的正义斗争”，并把8月15日定为“黑色日”。

伊姆兰·汗当天还下令巴基斯坦军队继续保持警戒状态。

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