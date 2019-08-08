我国外贸高质量发展具有坚实基础（热点辨析）

去年以来，世界经济形势发生了深刻复杂变化，我国外贸发展面临的风险挑战增多，一些人因此担忧我国外贸发展前景。应当看到，我国拥有明显的制度优势、产业优势、市场优势，拥有较好的发展条件、物质基础和不断增强的科技创新能力，外贸高质量发展具有坚实基础。随着营商环境不断优化、经济发展新动能不断增强，我国外贸高质量发展将不断迈出新步伐。

制度优势是我国外贸高质量发展的根本保障。近年来，面对国际国内各种风险挑战，党中央总揽全局、运筹帷幄，针对我国外贸发展中出现的新情况新问题，及时出台一系列稳外贸的政策措施，为减轻企业负担、增强企业信心发挥了重要作用，彰显了社会主义市场经济能够充分发挥市场与政府两方面优势的体制优势。比如，连续提高出口退税率，将退税办理时间压缩至平均10个工作日；不断提升贸易便利化水平，2018年我国口岸核验的监管证件由86种精简到46种，全年进口、出口整体通关时间较上年分别压缩56.4%和61.2%。

产业优势是我国外贸高质量发展的重要基础。新中国成立70年来特别是改革开放40多年来，我国产业发展取得巨大进步，建成了世界上最完整的工业体系，成为世界第一制造业大国，在全球产业链中的地位举足轻重。2018年，我国工业增加值达30万亿元，220多种工业品产量位居世界第一。其中，全年规模以上工业中，战略性新兴产业增加值比上年增长8.9%，高技术制造业增加值增长11.7%，装备制造业增加值增长8.1%，关键装备、核心零部件依赖进口的状况逐步得到改善。我国在国际产业链中地位的大幅提高，为我国外贸高质量发展奠定了重要基础。

巨大市场优势为我国外贸高质量发展拓展回旋空间。我国拥有近14亿人口和全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，内需已经成为拉动我国经济增长的主要动力，2018年最终消费支出对经济增长的贡献率达到76.2%，而且扩大内需依然具有巨大潜力。从城镇化水平看，2018年末我国户籍人口城镇化率为43.37%，常住人口城镇化率为59.58%，与发达国家相比还有较大差距。城镇化快速推进，将继续释放内需潜力。随着乡村振兴战略的实施，我国农村消费潜力不断被挖掘出来。2018年农村消费品零售额增长10.1%，连续7年快于城镇，农村消费增长仍有较大空间。内需市场的不断扩大为我国经济持续健康发展提供重要动力，也会为外贸企业拓展生存发展空间、赢得转型升级时间。

科技创新为我国外贸高质量发展提供不竭动力。党的十八大以来，我国科技创新能力显著提升。2018年，我国研发经费支出接近2万亿元，比上年增长11.6%，比2012年几乎翻了一番；提交国际专利申请5.3万项，居世界第二，是2012年的近2倍。我国创新环境不断优化，近年来国务院先后取消和下放超过600项部门行政审批事项，前置审批精简85%以上。世界银行发布的《2019营商环境报告》显示，2018年中国营商环境排名大幅提升32位。我国新兴产业蓬勃发展，2018年新能源汽车产量增长66.2%，光纤产量增长23%，智能电视产量增长17.7%；在5G通信、云计算、人工智能等部分新兴领域，我国技术水平已经位居世界前列。科技创新促进新旧动能转换和新兴产业发展，成为我国外贸高质量发展的不竭动力。

（作者单位：对外经济贸易大学中国开放经济与国际科技合作战略研究中心）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 17 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)