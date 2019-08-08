韩日伙伴关系是否“脱轨”？

近日来，围绕贸易争端问题，日韩两国的对立持续升级。8月2日上午，日本政府在内阁会议上决定，将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”。当天下午，韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基回应，韩方也将把日本从“白名单国家”中除名，并将加速推动向世界贸易组织起诉日方的出口管制。

贸易制裁在扩大

此前，日本经济产业省宣布自7月1日起，对出口韩国的3种半导体工业材料加强审查和管控，同时就启动把韩国从“白名单国家”除名程序公开征求意见。据日本《产经新闻》报道，日本政府收到了超过4万份各方意见，其中95%支持把韩国排除在外。

所谓“白名单国家”，是日本从国家安全保障上认定的友好国家。在向这些国家出口军民两用的产品和技术时，日本厂商可以获得出口审批便利待遇。韩国2004年被日本政府列入这一清单，是唯一“上榜”的亚洲国家。若新版《出口贸易管理令》正式生效，韩国将成为第一个遭排除的国家。

韩联社认为，一旦日方将韩方踢出清单，除已经受到出口管制的3种半导体工业原材料，超过850种日本商品对韩出口同样将受到管制。日本《读卖新闻》评论，即使是汽车使用的螺丝，也可能成为审批对象。

韩国总统文在寅在8月2日召开的紧急国务会议上，批评日本政府的决定是对韩国的“贸易报复”，并警告日方“要为今后发生的一切后果承担全部责任”。有韩国官员向韩国《中央日报》表示，目前韩日伙伴关系“已经脱轨”。

历史问题是根源

在双方贸易摩擦开始后，韩国屡次要求日本撤销出口限制措施，呼吁日方以外交方式解决问题。然而，7月12日双方政府在日本东京举行的工作级对话、8月2日泰国曼谷的美日韩三方外长会晤，都未取得任何实质性进展。韩联社称：“日本方面的立场没有大的变化。韩日之间存在很大隔阂。”

“两国的对立不只是经贸层面的问题，根源在于深层次的历史问题。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东指出。日本的殖民统治曾对朝鲜半岛造成了巨大的伤害，不论是“慰安妇”问题还是劳工问题，都没有得到彻底的解决。

去年10月，韩国最高法院裁定4名战时劳工可向日本企业索赔，并扣押涉事日本企业部分在韩资产。11月，韩国解散了根据朴槿惠政府签署的“慰安妇”协议成立的基金会。日本首相安倍晋三回应，韩国已成为日本“不可信任的国家”。

韩日经济俱受损

《日本经济新闻》担忧，恶化至二战后最差局面的日韩关系或将长期持续。除了半导体产业，日韩经济和区域经济都将受到很大影响。

韩国产业通商资源部8月1日公布的数据显示，因日韩双边贸易摩擦，韩国7月出口额同比减少11%至461.4亿美元。其中，韩国半导体出口大减28.1%。

而8月2日的东京股市日经指数终盘报收于21087.16点，较上一交易日跌幅达2.11%，收盘创下5月进入“令和”时代之后的最大跌幅。

为应对日本针对韩国的出口管制措施，韩国声称正在着手研究向世界贸易组织提出申诉的法律程序。

韩国民众“抵制日货”的情绪日渐高涨。韩国盖洛普公司的一份民调显示，80%的民众表示不愿意购买日本商品。

韩国《中央日报》发表社论称，韩日作为近邻，应避免双边关系彻底破裂。吕耀东表示，日韩关系的根本问题，在于日本能否诚实面对曾经的侵略和殖民历史，以实际行动取信于邻国和国际社会。

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