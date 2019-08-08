美国加税，想伤人却先伤己（环球热点）

近来，受美国拟对华加税等消息影响，美国股市连续走低。有分析称，从7月31日晚间至8月6日凌晨，美股市值蒸发约合人民币17万亿元。图为交易员在美国纽约证券交易所工作。

新华社记者 王 迎摄

8月初，本已重新坐上经贸谈判桌的美国，突然变卦，拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识。中国国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。消息一出，美股加速下跌，三大股指均创下今年单日最大跌幅，美股市值单日蒸发超过7000亿美元。其中道琼斯工业指数盘中跌近千点，30支权重股集体飘绿。

“不要用美国人的钱包作为谈判筹码”

美国加税，谁埋单？

不少美国媒体驳斥了美国政府所谓加征关税“全部由中国负担”这一荒谬说法。美国全国广播公司商业频道、福克斯新闻频道、美国《商业内幕》网站等都通过“事实核查”列举数据指出，美国在过去一年里对华加征的关税，都以直接或间接的方式通过美国经销商等转嫁到了美国消费者头上。而新一轮的加征关税如果落地，将给美国消费者带来更直接、更明显的伤害。

随着假日购物季的到来，消费者和零售商马上就会感受到切身之痛。美国有线电视新闻网8月2日称，如果美国政府宣称的对剩余3000亿美元中国输美商品加征关税得以实施，美国消费者将见证这些产品价格上涨，因为它们大部分产自中国。根据美国零售行业的推测，2018年在美国销售的商品中，88%的玩具、69%的鞋子、42%的服装都是从中国进口的。

牛津经济咨询社估计，最新关税将使美国每个家庭每年平均损失200美元。事实上，据美联社8月2日报道，纽约联邦储备银行的一项分析表明，美国现有的关税政策已经导致每个美国家庭约损失了830美元。

诸多企业也遭受重击。根据美国有线电视新闻网报道，美国发出加税威胁后，苹果公司股价连续两个交易日下挫，市值蒸发将近410亿美元。报道还援引分析师估计，最新关税措施恐让苹果获利减少30亿美元。此外，包括百思买、梅西百货等几家全球最大零售商的股价都在上周四出现7%以上的下挫，标准普尔500零售指数也下跌了1.3％，零售业上市公司共蒸发了约200亿美元市值。

美国消费者新闻与商业频道网站报道则指出，美国将遭受新关税的“双重打击”。一方面，这会影响美国消费，而美国的消费占据了国内生产总值的一半多。另一方面，它可能会影响美国各地零售店的就业形势。

美国信息技术产业协会会长奥克斯曼指出，已经实施的对华关税让美国消费者、工人和各类企业付出了300亿美元的代价，“我们敦促政府把重点放在达成一项长期协议上，而不要用美国人的钱包作为谈判筹码。”

“一把抵住美国经济咽喉的利剑”

据美国消费者新闻与商业频道网站8月2日报道，美国将从9月1日起对另外3000亿美元的中国商品加征10%的关税。东方资本董事总经理安德鲁·科利尔说：“这显然是一种非常强硬的策略，但我认为它是一把抵住美国经济咽喉而不是中国经济咽喉的利剑。”

牛津经济咨询社首席美国经济学家格雷戈里·达科认为，就在2017年底大规模减税带来的有限提振开始从经济中消失之际，贸易摩擦对美国经济构成了打击。

据《日本经济新闻》8月4日报道，设备投资和个人消费迟缓将使美国经济遭受重创。美中相互加征关税的升级，会彻底“冷却”美国经营者和消费者的心理预期。这将导致企业很难制定战略，尤其是在制造业中，设备投资可能下降。

法新社8月2日报道，美国的对华贸易战正在对工业和金融市场造成伤害。在贸易战升级带来的压力之下，美国经济正在显示出衰退迹象。报道称，惩罚性关税刺痛了主要贸易伙伴，而这些经济体正在失去活力，减少对美国商品和服务的需求，促使美国制造业陷入衰退。同时，由此带来的不确定性震动了美国企业，引发对其供应链和市场的担忧，导致新投资处于低潮，雇主们小心翼翼。

澳大利亚AMP资本投资公司首席经济学家沙恩·奥利弗日前表示，近期相关调查研究显示，受美方不断升级经贸摩擦影响，从去年中期开始，多个指标都显示美国的商业信心指数开始明显下降，美国企业的商业投资远不如预期，经贸摩擦加剧美国经济下行风险。美联储近期推出的较宽松货币政策会刺激经济，但并不能完全抵消经贸摩擦带来的负面影响。研究表明，如果经贸摩擦情况恶化，美国经济增长速度将减慢到1％到1.5%之间，即使考虑到相关货币政策刺激，经济增速也只能上升到2%左右，而非原本预期的2.5%。

美国高盛集团估计，新一轮加征关税后，美国国内生产总值将被拉低0.1%至0.2%。美联储认为，其所重视的个人消费支出物价指数，到年底将上升0.2%。

“世界经济沦为贸易战的牺牲品”

据英国《卫报》网站8月2日报道，包括英国、德国和意大利在内的几个国家，工厂产出都已停止增长，进而对经济增长产生连锁影响。包括美国联邦储备委员会和欧洲中央银行在内的央行因此都面临降息压力。

美国消费者新闻与商业频道网站8月2日报道，新加坡银行资产排名第二的华侨银行的首席执行官说，美国对中国征收的新关税可能会使全球经济“收缩”。他说：“这对亚洲经济不利，对中国不利，对美国也不利——因为最终，我们无法利用每个经济体所能贡献的效能在全球实现增长。”

国际货币基金组织日前发布最新一期《世界经济展望报告》，预测今明两年世界经济增速分别为3.2%和3.5%，较该机构今年4月份的预测值均下调0.1个百分点。国际货币基金组织警告说，美中贸易战中征收的关税（包括最新部分）可能会在明年使世界经济损失0.5个百分点，这个数额比整个南非经济的规模还要大。

《日本经济新闻》8月3日发表社论称，美国总统特朗普6月底曾与中国国家主席习近平举行会谈，承诺美国暂停加征新关税，共同协商解决贸易战的办法。仅仅一个月之后他就背信食言，实在是蛮不讲理。社论指出，不能因为经贸磋商没有成果就要提高制裁性关税。美国应该立即收回这一决定，争取通过谈判来达成协议。不应让美中两国经济和世界经济沦为贸易战的牺牲品。

国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，全球经济正处在“微妙时刻”，下行风险依然突出。重要的是，关税不应被用作针对双边贸易平衡、解决国际分歧的通用工具。“各国应加强合作，缓解贸易和技术紧张局势，尽快解决长期贸易协定变更的不确定性。”

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