“这是一条不能逾越的底线”（记者手记）

日前，35岁的史蒂文·拉罗萨被纽约警方逮捕，并被控妨碍政府管理和骚扰。史蒂文涉嫌数天前在该市皇后区对两名执勤警员进行泼水攻击。纽约市警察局局长詹姆斯·奥尼尔在证实这一逮捕消息时强调，这种行为“永远不会被容忍”。

在美国，警察的执法权威不容侵犯近乎常识。对于侵犯警察执法权威乃至人身安全的行为，警察出手不会手软，公众也不会容忍。纽约市警局总警监特伦斯·莫纳汉告诉手下警员：“使用自己的判断，必要时就实施逮捕，你们拥有我们全部的支持和信任。”

纽约当地媒体援引警方内部的一份备忘录指出，“警务人员不应容忍可能对自己及公众造成伤害、妨碍执行任务以及损毁制服、设备或其他警方财物的行为”。纽约警察局巡警局长罗德尼·哈里森强调：“这是一条不能逾越的底线。”

纽约警察屡遭泼水袭击一事在美国社交媒体上引发广泛关注，许多民众在网上表示，对于这种损害警察权益的行为，必须严肃处理。名为米拉·弗罗斯提的网友在推特上表示：“袭击了警察，就必须被抓起来。我们还在等什么？”另一位网友发布推文称：“拿出点尊重，拿出点教养，拿出点荣誉心。美国人需要知道，没有警察，这个国家就会变成骚乱之地。”

一些政要也纷纷发声。纽约市长白思豪强调，“在警察实施逮捕时，任何人都不能干涉他们”“向警察扔东西不仅是不可接受的，还将导致指控”。纽约市前市长朱利安尼指出，如果警察在不受尊重的环境下工作，犯罪率就不会下降，“降低犯罪率的方法是让警察保持高昂士气”“警服应该受到尊重”。

为了打击类似行为，纽约州州议员迈克·利佩特里和迈克尔·赖利还第一时间宣布了一项新立法草案，要求把向执勤警察泼水或其他物质这种袭击行为定为重罪，最高可判处4年监禁。利佩特里表示：“纽约州必须发出一个信息，那就是袭警行为不能容忍。我相信，这项法案能为执法部门提供他们作出适当反应所需要的工具。”

美国有线电视新闻网执法问题分析师詹姆斯·加利亚诺在评论文章中写道：“我们用警察来维持可能脆弱的秩序。当既定的法律和秩序崩溃时，我们中间的犯罪分子会感到机会来了，变得更加大胆。”文章指出，在美国，任何地方都不能容忍制造骚乱、反社会行为和公然不尊重执法。

从泼水袭警引发的美国社会反应，足见从上到下美国各界对袭警行为的零容忍。其实，维护警察的执法权威，不仅是美国，也是法治国家的基本原则，在哪里都是一条不能逾越的底线。但遗憾的是，美国是一个习惯了奉行双重标准的国家，本国民众践踏法治权威，决不姑息，依法严惩；他国警察忍辱负重、文明执法，就成了“镇压”所谓的“和平示威”。美国政府甚至纵容他国违法分子。对内、对外这种强烈的反差，只会让世人更加看清美方的傲慢与偏见、伪善与冷血、自私与霸道！

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 18 版）

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