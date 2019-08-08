“让非中人民的心意更相通”

近日，由中国公共外交协会和中国驻纳米比亚大使馆共同主办的中纳智库媒体对话会在纳米比亚首都温得和克举行。此次对话会以“中非‘一带一路’合作与南部非洲发展”为主题，来自中国与纳米比亚的政府官员、智库、媒体代表等出席活动。与会嘉宾积极评价中纳合作取得的丰硕成果，认为共建“一带一路”将拓展中纳合作、中非合作的维度。

“‘一带一路’是全球性的倡议，将改变世界发展进程。‘一带一路’倡议不仅将提升基础设施建设水平，也将让非中人民的心意更相通。”津巴布韦南部非洲研究与文献中心创始人菲利斯·约翰逊表示，非中双方应进一步加强智库合作，深化对非中合作和“一带一路”倡议的研究。

纳米比亚经济规划部部长兼国家计划委员会主任奥贝特·坎乔泽曾参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。他表示，纳中两国友好关系历久弥新，纳米比亚感谢中国支援纳米比亚的经济发展。在中非合作论坛框架下，交通、农渔业、矿业等项目在纳米比亚落地，纳中两国是平等互惠的合作伙伴。

中国公共外交协会副会长刘碧伟表示，中方非常珍视中非传统友谊，中国始终愿意加强同南部非洲国家的团结合作。纳米比亚是中国在非洲的重要伙伴和可靠朋友。国之交在民相亲，民心相通是“一带一路”建设中的重要内容，希望纳中加强各领域的交流与合作，增进两国人民间相互了解、信任和友谊。

纳米比亚新时代报业公司代理首席执行官本杰明·雅各布说，媒体对民心相通起到十分重要的作用，应增强对非中合作和“一带一路”故事的报道，让非洲的年轻人加深对“一带一路”倡议和中国的了解。

中国驻纳米比亚大使张益明表示，本次对话会为中非合作建言献策，有助于深化中国与南部非洲国家在“一带一路”框架下的互利合作，进一步增进纳米比亚社会各界对“一带一路”倡议的了解。

（本报温得和克电）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 18 版）

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