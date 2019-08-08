为中日青年加深了解贡献力量

近日，以“我与中国”为主题的“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛2019颁奖仪式暨五周年纪念文集首发式在中国驻日本大使馆举行。中国驻日本大使孔铉佑以及征文比赛获奖青年等约200人出席仪式。

活动当天，中国驻日本大使馆门前排起长队。一早从名古屋赶到东京的山本夫妇带着8个月大的女儿，在长队中格外引人注目。妻子山本佳代去年获得优秀奖，丈夫山本胜巳今年获得佳作奖。“我们全家都非常喜欢中国。希望女儿将来能够去中国留学，成为日中友好交流的使者。”山本佳代对本报记者说。

“熊猫杯”参赛者中岛大地在颁奖现场表示，自己今后将不懈努力，为日中青年加深了解贡献力量，并希望日本民众能多去中国走走，今后日中两国民众能有更多机会进行面对面交流。

“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛由中国驻日本大使馆、《人民中国》杂志社、日本科学协会于2014年共同发起举办，旨在促进中日青少年交流，让日本青少年更加全面、客观、理性地认识中国。6年来，征集稿件已超过2500份，大赛参赛者遍布日本全国47个都道府县。日本青年受邀访华，加深了对中国的了解，深化了与中国民众特别是青年人的交流。

据主办方介绍，今年有20名获奖者即将前往北京、西安访问一周，在参观体验中国文化景点的同时，与两地中国青年展开面对面的交流。日本科学协会会长大岛美惠子希望即将访华的获奖者与中国青年加深交流的同时，通过社交媒体介绍自己看到的真实的中国，让更多日本人了解客观真实的中国。

今年的获奖作品延续了往年的多元化视角。来自京都大学的学生大谷琢磨在作品中分享了他在乌干达的见闻。他看到的是在中国对非的援助与投资下，乌干达迅速铺设了城市道路交通网，为当地居民生活提供了便利。来自中国的物美价廉的产品，极大提高了包括他和当地居民的生活质量。大谷琢磨表示，“作为邻国，日本应与中国一道为构建一个更美好的世界建言献策。”

日本财团理事长尾形武寿认为，日本和中国是一衣带水的邻国，青年一代应加强相互理解，多到对方国家实地走走，亲身感受并认知邻国的真实面貌，这不仅有利于增进相互理解信任，而且有助于两国关系未来的发展。

孔铉佑表示，当前中日关系保持改善向好势头，期待获奖者访华团用自己的行动促进中日民心相通，为两国关系发展注入正能量。

（本报东京8月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 18 版）

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