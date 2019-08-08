携手深化中新两军务实合作

8月5日，在新加坡慕莱城市战训练中心，中新两国国旗迎风飘扬，一场城市反恐实兵演练正在这里进行：在一栋模拟居民楼中，中新两国多支突击小队运用陆地侦察系统、投掷型传感仪等装备，分方向对可疑房间实施联合突入：一楼从地面突入；二楼爬梯子上走廊突入；三楼先爬上楼顶，再通过绳降方式突入。以爆破声响为协同信号，士兵在门口安置炸药，破门而入……整个过程连贯顺畅，赢得观众席阵阵掌声。这场综合演练为持续13天的“合作—2019”中新陆军联合训练画上了圆满的句号。

“合作—2019”是中新两军展开的第四次陆军联合训练，旨在提高两军反恐能力、深化交流合作、增进传统友谊。此次联训以“联合城市反恐”为主题，分为混编专业训练和实兵综合演练两个阶段，涵盖房间突入、警戒搜索、狙击斩首、医疗救护、绳降等课目。中新双方参训兵力共240余人。

中方军队为联合训练做了充分准备。中方参训队员由中国人民解放军陆军的精锐兵力混编而成，以特种、侦察力量为主。此前，中方已展开近一个月的集中训练和考核，有针对性地组织官兵进行单兵技能、分队战术协同以及联合筹划指挥等强化训练，着重提升部队城市联合反恐作战能力。联训中方作战营营长罗昌健少校在接受本报记者采访时表示，此次两军联训规模比往年更大、训练项目更丰富，内容更加贴近实战，更加突出联合特种作战。

联训新方指导组组长、新加坡陆军第3师参谋长陆成坤上校对记者表示，“合作”系列联训是新中两军之间的旗舰型合作项目，很荣幸有机会设计和参与这次联训。“从专业的角度讲，通过混编的方式，新中两军互相学习了战术技巧，我军士兵可以了解中方军队的战术标准，这对提升我军士兵能力很有帮助。与此同时，两军间展开的文化交流活动，也帮助我军士兵更好地了解中方军队伙伴。我期待未来与中方军队展开更多合作，加强两军互信。”他说。

联训令双方参训士兵受益匪浅。联训新方参训队员阿拉闻对记者表示：“中方官兵很友善，我们彼此增进交流，并一同参加活动，结果证明这是一次富有成效的合作。”联训中方参训队员唐家乐表示：“双方的表现都很专业，也展示了较高的实战水平和训练理念。大家在开放交流中相互学习，取长补短，这种表现既是自信，也是互信。”

今年是新中国成立70周年，也是新加坡开埠200年，这次联训具有重要意义，也赋予联训特殊含义。中方观摩团团长、南部战区陆军司令员张践中将在致辞中表示，“合作—2019”联合训练是落实中新两国两军关于深化两军务实合作共识的具体举措，符合当今世界求和平、促合作、谋发展的时代潮流。参训官兵在联训中相互切磋、充分交流，实现取长补短、共同提高。希望能继续与新方一道，以合作促发展、以合作保安全、以合作增友谊，进一步提高两军务实合作水平，为两国关系发展和地区繁荣稳定做出积极贡献。

（本报新加坡电）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 18 版）

(责编：岳弘彬)