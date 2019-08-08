在泰国北部程逸府拉叻县城中心的华冬市场上，摊主展示当地的优质榴莲。

本报记者 孙广勇摄

从曼谷驱车驶向东南，路边满目翠绿，不时看到大片果园。一辆辆满载榴莲的皮卡车驶过，公路边有不少榴莲摊在等待顾客。在泰国最大的榴莲批发市场——尖竹汶府能颂市场，本报记者看到刚刚采摘的榴莲堆成小山，许多大货车在装运榴莲，不少店家用大牌子写着“专供中国”的字样。每年，泰国有将近60%以上的榴莲出口到国外，中国已成为泰国榴莲出口增速最快的目的地。

“我们县农户的收入比其他地区要高很多”

泰国北部程逸府拉叻县城中心的华冬市场上，几十个榴莲摊位一字排开，摆着当地最著名的玲珑榴莲，不少游客围在摊位前品尝购买。

“玲珑榴莲是双胞胎，是从同一种野生榴莲树上培育而来，在1977年获得全国农业杰出奖，形状偏方的称为玲、形状偏圆的称为珑。程逸府70%以上为山地，拉叻县的玲珑榴莲是全泰国最正宗的。玲珑榴莲自然生长，没有经过技术培育，所以果实不大，但味道甘甜、口感好，玲和珑两种榴莲也有细微区别。”谈起当地的玲珑榴莲，摊主卡林立刻神采飞扬。

卡林打开一个玲珑榴莲，只见榴莲个头不大，每个约1—2公斤，果壳内一扇榴莲肉只有几厘米，但基本看不到果核。卡林切给记者一小块，细细品尝后，果然与其他榴莲味道大不相同。

“这里出产的玲榴莲每公斤约500泰铢（1元人民币约合5泰铢），珑榴莲300泰铢，运送到曼谷后，价格会翻一倍。玲珑榴莲味道好、产量少，很多顾客都是回头客。在5、6月的旺季，每天销售额至少10万泰铢。”卡林对记者说。

在拉叻县班苯堆果园，记者看到玲珑榴莲树都长得十分高大。“果农都是骑着摩托车用竹篓从山上沿着山间小道运走榴莲。我们果园有几百棵榴莲树，今年的收成很不错。”园主阿姆蓬对记者说。

泰国是主要的榴莲产地，根据泰国农业经济办公室发布的预估数据，今年的榴莲将迎来高产。“以拉叻县为例，这里80%的人口从事农业，其中50%种植榴莲，玲珑榴莲价格高、销路好，每个果园收入都在300万—700万泰铢之间，我们县农户的收入比其他地区要高很多。”拉叻县副县长塔萨奈对记者颇有感慨地说，“每年到了水果收获季节，许多中国客商就会前来收购榴莲。有了中国市场，我们走上了致富路。”

泰国水果输往中国主要在曼谷附近的廉差邦港装船，通过海路运至中国的水果批发市场，运输时间约为5—6天。“而像玲珑榴莲这种在树上成熟的榴莲，要送往中国必须空运，因为采摘四五天后就会变软、失去口感。现在已经有中国客商和我们接洽，力争以更便捷的方式把新鲜水果尽快送到顾客手中，未来中国顾客能吃到更多种类的泰国榴莲。”卡林一边说着，一边在榴莲上贴上标签，“每个榴莲都可以查询到产地和销售信息，以保证玲珑榴莲的优等品质。”

“中国是泰国榴莲最重要的出口市场之一”

从果园采摘的榴莲装车后，送到包装厂清洗杀菌、装箱，其中大部分被运往中国。根据泰国商务部公布的数据，今年1月至4月，泰国累计向中国出口新鲜水果价值6.68亿美元，同比大幅增长152.7%，其中榴莲出口总值达4.18亿美元。泰国商务部副部长楚缇玛表示，“中国是泰国榴莲最重要的出口市场之一，预计2019年出口额将继续攀升。”

目前，中国允许从40多个国家进口水果，泰国是中国允许进口水果品种最多的国家，有榴莲、山竹等20多种。泰国政府认为扩大出口是维持国内水果价格稳定和增加收入的重要手段，并积极推动泰国水果走向国际市场。泰国榴莲、山竹等水果更多地走进中国寻常百姓家，这极大带动了泰国农民脱贫致富。

与初期的国际贸易不同，现在一些中国水果采购商直接在泰国购买果园、设立工厂，或在泰国新鲜果蔬批发市场销售水果，这不仅带动当地就业，还推动了泰国水果业发展。金果源进出口（泰国）有限公司总经理黄天全表示，随着参与到水果产业的中国采购商不断增加，市场竞争越来越激烈，这极大提升了泰国水果生产每个环节的质量和效率。采购商通过高品质产品在竞争中获得一席之地，果农也因水果的高品质而获得更高的利润。

在尖竹汶府的巴侬榴莲园，果农威谦高兴地告诉记者，中国客商每年都来订购榴莲，其间各水果加工厂再进行市场竞争，果农对榴莲的销售有了更多的选择，“中国采购商不仅采购数量多，也使榴莲的价格上涨，果农、收购商、加工厂、出口商都挣到了钱”。

“未来还会有更多的泰国水果进入中国市场”

2018年2月，泰国内阁批准了水果发展战略计划，努力发展水果生产加工业，旨在推动打造成为热带水果贸易大国。泰国主管经济事务的副总理颂奇说：“泰国农村还有大量贫困人口，每年生产大量的农产品，拓宽国际市场能帮助农户增加收入。”

泰国时任商务部长颂提拉表示，泰国要跻身热带水果贸易大国，就需要与中国电商展开更深入的合作，这将助力泰国将更多的优质水果输往庞大的中国市场。泰国希望为市场提供更加丰富的生鲜水果和相关制品，同时为果农带来可持续的收入。

目前，泰国商务部正在进一步制定全方位的水果市场开拓战略规划，决定先从榴莲、椰子以及山竹3种水果着手，加大与中国电商的合作力度，全力拓宽中国市场。与此同时，中国作为这三种水果的重要进口市场，也在不断进行开放市场和物流建设的努力。中国驻泰国大使吕健表示，未来两国在推动双边贸易继续实现“量”的积累的同时，将更关注“质”的提高，未来将鼓励两国优质产品特别是具有高附加值的产品进入彼此市场，让中泰民众生活享受到更多更好的商品和服务。

泰国农业部副部长威瓦对记者说，泰国政府将更加重视水果的产量、质量和安全，鼓励农民结合国际市场种植果树，同时加强农业技术培训与合作，让更多泰国水果走向世界。“中国技术先进，且市场广阔，而泰国水果资源丰富，泰中存在天然的合作基础。未来还会有更多的泰国水果进入中国市场，并走向更广阔的国际市场。”威瓦表示。

（本报曼谷8月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 18 版）

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