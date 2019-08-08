如果极端暴力违法事件发生在美国，美警方会如何处理？

新华社北京8月7日电 外交部发言人华春莹7日驳斥美国个别议员的涉港错误言论。她表示，面对严重暴力违法罪行，任何一个负责任的政府都绝不会坐视不理。中方再次正告美国一些人，立即停止粗暴干涉香港事务。

有记者问：据报道，美国联邦参议员科顿、罗姆尼称，对香港警察的镇压行动表示担忧，称中共似乎准备暴力镇压香港抗议者。如北京在香港实施戒严，美将重新评估对华关系，包括停止美中贸易谈判、修订“美国—香港政策法”等。你对此有何回应？

华春莹说，连日来，在香港发生的示威游行活动已经演化为极端暴力行为，严重触犯法律，严重危害香港社会的安全秩序，严重危害香港市民的生命财产和正常生活。面对如此严重的暴力违法罪行，任何一个负责任的政府都绝不会坐视不理。

她说：美国的这几个议员是否还记得，美国警方是如何处置2011年“占领华尔街”运动的？你们也可以想一想，如果当前香港极端暴力违法事件发生在美国，美国的警方又会如何处理？你们黑白颠倒，是非不分，避而不谈无法无天的暴力行为的严重危害性，却对香港警队的专业坚守、高度克制以及依法捍卫法治和秩序的正义之举横加非难，你们居心何在？你们要借香港达到什么目的？

华春莹强调，中国中央政府坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持依法惩治暴力犯罪分子。中方要再次正告美国一些人，立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止粗暴干涉香港事务。中国人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。任何妄图破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的图谋，包括广大香港同胞在内的全体中国人民都绝不答应，任何干预香港事务和中国内政的企图都注定要失败。

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 04 版）

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