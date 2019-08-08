美国认定中国“汇率操纵”根本站不住脚

新华社北京8月7日电 （记者刘开雄）“美国财政部提到的不干预汇率贬值就是‘汇率操纵’，严重违背了基本常识和专业精神，是一种政治操作对专业精神的亵渎。”国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英7日表示，美国财政部认定中国汇率操纵的做法完全与事实背离，根本站不住脚。

王春英在接受采访时表示，美国的做法违背了美方自己制定的“汇率操纵国”量化标准。至于美方这次引用的1988年法案，没有具体标准，更加随意任性。“这种不理性、不负责任的做法将严重恶化全球经贸环境，阻碍全球经济增长。谁是汇率的操纵者？谁是全球经济金融稳定的破坏者？不言自明。”

王春英说，今年以来我国外汇市场运行保持总体稳定，能够应对各种外部冲击的考验。近期，美国升级贸易摩擦对人民币汇率形成的冲击，市场已做出了充分的反应，并将在合理均衡的水平上保持基本稳定。当前我国宏观经济基本面良好，国际收支基本平衡，外汇市场主体交易行为理性，市场秩序保持良好，充分说明我国外汇市场更加成熟。

“外汇局将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性。”王春英表示，保障企业和个人等市场主体正常的用汇需求，维护健康、稳定、良性的外汇市场秩序，继续为企业进出口、利润分配、跨境双向投资等生产经营活动提供支持，继续满足个人在出国旅游、留学等方面的实际需要；并且将进一步推进外汇市场开放，大力提升跨境贸易投资自由化便利化水平，更好地服务实体经济，服务国家全面开放新格局。

王春英说，外汇局将继续推动中国金融市场的对外开放。当前，我国债券市场的整体收益水平依然较高，10年期国债收益率比美国的高出1个多百分点，其他一些发达国家收益率为负值，国内股票市场也具有较大的发展潜力。而且，随着近年来对外开放的不断推进，我国债券市场和股票市场被更加广泛地纳入国际主流指数，为境外投资者投资人民币资产提供了更多机会，境外投资者也表现出较高的投资热情。目前，我国债券市场和股票市场规模均位于世界前列，但外资持有比重只有2%和3%左右，上升空间较大。

“未来，我们将持续营造良好的投资环境，欢迎包括美国在内的全球投资者投资配置人民币资产。同时，我们也愿与国际社会一道，共同维护全球金融市场稳定。”王春英说。

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 03 版）

(责编：岳弘彬)