中国有信心有能力有条件应对极限施压

日前，美方声称将对价值3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，随后，美国财政部又将中国列为“汇率操纵国”。8月7日，中国宏观经济研究院举办以“坚定信心 有效应对美方极限施压”为主题的中美经贸关系研讨会。与会专家表示，面对美国一些人的霸凌主义行径，中国将以经济的“稳”应对美国一些人的“变”，决不会惧怕任何形式的极限施压。

再次加征关税损人害己，将严重影响全球供应链

国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，美方声称将对价值3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，这严重违背中美两国元首大阪会晤共识，让人们再次领教了美国一些人出尔反尔、极限施压的惯用手法。

王一鸣表示，美方新一轮加征关税所涉及的商品主要是智能手机、笔记本电脑、服装、玩具等最终消费品。这类消费品中，中国商品所占美国市场份额很高，可替代性不强，所加征的关税大部分最终要由美国消费者埋单。显然，美国一些人是以本国消费者的利益作为筹码，受伤的也将是美国普通百姓。

中国宏观经济研究院原常务副院长林兆木指出，今年6月下旬，在美国贸易代表办公室举行的拟对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税的听证会上，314名企业代表发言，其中303名代表反对加征关税。如今美国一些人依然我行我素，声称将加征关税，这不仅是在肆意践踏国际经贸规则，而且也有悖民意，必然不会有好结果。

国务院发展研究中心对外经济研究部原部长赵晋平说，国与国之间无论是贸易还是投资往来，都是基于相互之间的比较优势进行全球化产业分工。美国加征关税的行为无视经济规律，是对国际合作普遍共识和国际规则的严重践踏，将会严重拖累全球经济增长进程。

中国宏观经济研究院经济体制与管理研究所所长银温泉认为，美方加征关税损人害己，严重影响全球供应链，美国中小企业也会受到影响。现在很多美国中小企业因为美国政府对中国输美商品加征关税而叫苦连天，美国普通民众更是直接体会到从中国进口的商品在涨价。

中国宏观经济研究院首席专家、研究员陈东琪认为，美国一些人肆意挥舞关税大棒，扰乱了世界市场公平交易秩序，阻碍了经济全球化，增加了全球性经济衰退的风险。

给中国贴上“汇率操纵国”标签，纯属恶意栽赃

“美国一些人将中国列为‘汇率操纵国’，纯属恶意栽赃。”中国财政科学研究院副院长白景明认为，美方声称将对中国输美商品加征关税后，紧接着使出“汇率操纵国”的招数，其最终目的是让中国经济发展受阻。

在王一鸣看来，将中国列为“汇率操纵国”，再次体现了美国一些人任性的单边主义和蛮不讲理。“从国际上看，国际货币基金组织明确指出人民币汇率大体符合基本面；从美国自身看，其最新一期的汇率政策报告也再次认定中国未操纵汇率。”

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰说，按照美国财政部自己制定的所谓“汇率操纵国”的量化标准，一国被认定为“汇率操纵国”需同时满足经常账户顺差占国内生产总值（GDP）比重超过2%、单边汇率干预金额占本国GDP比重2%以上且持续时长超过6个月等多个定量标准。而2018年中国经常账户顺差仅占GDP的0.4%，也未大量买入外汇，更没有靠汇率贬值获取贸易竞争优势。所以美国一些人把中国列为“汇率操纵国”没有任何根据。

反观美国，一直利用美元霸权获取经济利益。余淼杰指出，美国利用美元国际主要储备货币的地位，多次转嫁危机和风险，从这一角度来看，美国完全没有理由指责他国。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长郭春丽说，当前人民币汇率处在市场化波动中，是市场供求和国际汇市波动的反映，也是人民币汇率增加弹性的表现。

要以中国经济发展的“稳”应对美国一些人的“变”

与会专家一致认为，中国有信心、有能力、有条件应对极限施压。

“中国经济韧性强、回旋余地大，完全有能力有办法应对来自各个方面的风险挑战。”林兆木认为，我国拥有规模巨大且迅速增长的国内市场，构成抵御外部不确定性的巨大优势。此外，我国具有门类齐全的独立工业体系，供应链配套能力很强。

在王一鸣看来，应对中美经贸摩擦，关键是要做好自己的事。要以中国经济发展的“稳”应对美国一些人的“变”，以中国经济更强的发展韧性，应对美国一些人的极限施压。一方面，要实施宏观政策逆周期调节，保持流动性合理充裕，进一步畅通货币政策传导机制，促进经济持续健康发展。另一方面，也要加快新旧动能转换，推进关键核心技术攻关，提升企业核心竞争力。

美方一系列极限施压举措，也会倒逼我国加快改革发展步伐。“外部压力将促使我们持续完善营商环境，加快企业研发和技术创新。”赵晋平说。

中国宏观经济研究院对外经济研究所所长叶辅靖指出，经过改革开放以来的快速发展，我国积累了比较雄厚的物质基础和较为强大的经济实力、科技实力、综合国力和国际影响力，这是我们应对外部压力的底气所在。

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 03 版）

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