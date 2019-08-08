乱舞“操纵汇率”大棒用心险恶

耍弄极限施压手段，美国一些人已无所不用其极！对中国加征关税一计不成，又急不可耐地打出了“汇率操纵国”这张牌。8月6日，就在人民币对美元汇率刚刚破“7”时，美国一些人跳将出来，迅速将中国列为“汇率操纵国”，霸凌主义的面目尽显无遗。

从上世纪90年代初开始，美国就不断以“操纵汇率”的指控威胁中国。这次老调重弹，美方的指责了无新意。如果说之前的种种发难，美国还多少会找些参照标准和拼凑的所谓证据，那么这次美国一些人干脆赤膊上阵，将美国财政部自己制定的所谓“汇率操纵国”量化标准都抛在脑后，直接粗暴地扣帽子、贴标签，甚至鸡蛋里挑骨头，妄图从中国人民银行稳定市场的表态中寻找所谓“操纵”证据，美国一些人“极富想象力”的举动，彻底暴露了其遏制打压中国的险恶用心。

美国在短短几天内接连做出升级经贸摩擦的危险举动，让国际社会一片哗然。虽然美国一些人花样不断翻新，但其背后的套路就一条，继续搞极限施压，玩恐吓讹诈，逼迫中国就范，为自己捞取更多利益。按照美国的所谓“规定”，一旦被认定为“汇率操纵国”，美方将会采取加征关税、敦促本币升值等措施。事实上，“操纵汇率”大棒曾被美方反复挥舞，从广场协议到卢浮宫协议，都是美国强势进行汇率干预的铁证。如今，美国一些人沉迷于这种霸蛮任性的单边主义和保护主义泥潭不能自拔，既自大狂妄，又幼稚可笑。面对外部压力，指望中国放弃国家核心利益和人民根本利益，指望中国在重大原则问题上做交易，纯属痴人说梦！

罔顾事实，给中国贴上“汇率操纵国”的标签，美国一些人除了经济上想要占便宜，还企图通过泼脏水、使绊子，抹黑中国国际形象。这些年，中国经济持续成为世界经济增长的主要动力，中国致力于与世界一道构建人类命运共同体，赢得了世界各国的广泛尊重和赞誉，国际地位不断提高。于是，美国一些人百爪挠心，坐不住了，“非市场经济体”“不遵守世贸组织规则”“盗窃知识产权”……他们不断炮制负面“标签”，对中国进行种种诋毁攻击。这次给中国硬扣上“汇率操纵国”的帽子，他们还有一个意图，就是拉上一些国家一起遏制中国，险恶用心昭然若揭，阴谋诡计注定不能得逞。

一国是否操纵汇率，一国的汇率水平是否合理，国际货币基金组织已经有权威的评估方法。不管美国一些人是否愿意接受，事实就摆在那里，不容歪曲。在刚刚结束的国际货币基金组织对中国的第四条款磋商中，国际货币基金组织指出，人民币汇率大体符合基本面。在汇率问题上，中国从来都是负责任、有担当的，即使在1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机中，中国也一直保持人民币汇率稳定，有力地支持了国际金融市场稳定和全球经济复苏。2018年以来，美国不断升级贸易争端，多次引发全球金融市场大幅波动，但中方始终坚持不搞竞争性贬值，没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端。

清者自清、浊者自浊，美国一些人“操纵汇率”之说刚一出笼，就遭到了世界各国的普遍反对，甚至连不少美国媒体和经济学家都认为，此举完全是政治操作，是重大的决策错误。

公道自在人心。一年多的经贸摩擦已经证明，处于重要战略机遇期的中国，经济发展拥有坚实的基础、足够的韧性、巨大的潜力，完全可以抵御任何外部冲击和挑衅。中国人民历来不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。

乱扣“汇率操纵国”帽子逻辑荒谬、道理全无，注定是竹篮打水一场空！

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 03 版）

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