极限施压注定徒劳（钟声）

在国际社会普遍期待中美以建设性互动取得经贸磋商进展的背景下，美方又一次背信弃义，单方面称将对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。这一荒唐举动，再次将美国一些人无视规则、不守信用的形象展现在世人面前。

中美经贸磋商一年多来数次出现波折，每一次都源于美国违背共识、出尔反尔、不讲诚信。他们一再挥舞关税大棒试图逼迫中方作出让步，不惜采取种种拙劣手法，霸凌主义思维尽显无遗。他们为了一己之私，美国民众和企业的理性需求可以不顾，他国的正当权益可以无视，国际社会的正义呼声可以不闻。

在中美经贸磋商中，世人对美方屡屡变脸有着清醒的认识。就美方此次再度升级贸易摩擦，中方第一时间郑重表态，如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，一切后果全部由美方承担。

回顾新中国外交史，中国从不屈服于外来压力，这一点早已为世界所熟知。中国有世界第二大经济体的坚实基础为支撑，有中国人民团结一心的坚定意志为支撑，有国际社会广泛的道义支持为支撑，断没有屈服于外界压力的可能，也决不会拿国家核心利益和人民根本利益来做交换。

值得指出的是，当前美国一些人对极限施压的迷恋，早就招致国际社会普遍反感和公开反对。种种无理要求、霸道行径，已经让美国形象一落千丈。澳大利亚贸易、旅游和投资部部长西蒙·伯明翰最近接受媒体采访时说，美国对华加征的关税“对全球经济、澳大利亚以及中美都没好处”，如果最终实施，“将可能违反世贸组织（WTO）规则”。即使在美国国内，许多有识之士也忧心忡忡：如今的美国已经“成功地自我孤立”，“步入了无战略区”。

搞极限施压，根子在于霸权思维，在于“丛林法则”，以为凭借强力就可以凌驾于国际道义公理与规则体系之上。美国总统贸易顾问彼得·纳瓦罗的一番话，强权心态毕露：“由于美国拥有远远大于其他国家的实力，其他国家不敢（对美国）采取报复性措施。”

哈佛大学教授约瑟夫·奈不久前撰文指出，随着时间的推移，权力和相互依赖的关系会发生变化，过多操纵美国在全球相互依赖中的特权地位，会弄巧成拙。西班牙前外交部长安娜·帕拉西奥进一步指出，美国一些人“正试图单独使用原始力量，将‘美国优先’议程强加于世界其他地区”，这种做法的后果是“削弱自己的权威，并招致灾难”。不少西方观察家预判，美国一些人的盘算无法如愿。

欺人者难以立足，唬人者难以得逞。当前美国一些人逆潮流而动的行径，势将促使人们对加强多边合作、完善全球治理产生更多思考和行动。从这个意义上说，霸凌表演越充分，观众越来越没兴趣，闹剧的收场也只能是玩火者必自焚。

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 03 版）

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