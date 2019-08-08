针对美国财政部8月5日将中国列为“汇率操纵国”的做法，众多外国媒体和专家学者认为，美方此举毫无道理，只会让国际金融市场承压，并导致世界经济下行风险增大。

“指控中国进行汇率操纵没有依据”

美国财政部前部长、哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯6日在《华盛顿邮报》发表署名文章指出：“中国并没有通过干预外汇市场、压低人民币汇率以扩大出口、抑制进口，指控中国进行汇率操纵没有依据。美国财政部此举损害美国政府信誉，可能给美国经济带来衰退风险。”他表示，过去几年间，中国一直致力于保持人民币汇率稳定。近期人民币对美元贬值并不是人为的，而是市场对美国政府威胁新加征关税做出的“完全自然”的反应。而美国政府的举动给企业和消费者带来恐慌，使他们推迟支出，影响经济发展。近几日市场的反应已显示出“高度警惕”，投资者纷纷涌入债券、黄金等避险资产，并撤出股票和企业贷款等风险较高的资产。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼在《纽约时报》发表署名文章称，美国一些政客声称人民币贬值是汇率操纵，却无视美方此前对中国输美商品加征新关税对汇率的影响。此次汇率变化正是市场发挥作用的体现。

《纽约时报》文章认为，美国政府此举使美中经贸摩擦进一步升级，损害了美国企业、消费者以及其他依赖全球前两大经济体之间稳定关系的企业的利益。

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯在美国有线电视新闻网（CNN）网站上撰文指出，美国政府是美中经贸摩擦中唯一的“操纵者”，其加征关税的政策对美国经济、世界经济乃至全球贸易体系造成了严重损害。“过去几年，人民币汇率一直保持稳定，没有任何证据表明中国有汇率操纵行为。”“国际贸易建立在互利基础上，而不是建立在你输我赢的基础上。中国、美国和欧盟都从开放的贸易体系中获益，美国政府采取的保护主义政策是现代开放的贸易体系面临的最大威胁。”

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇指出，美国将中国列为“汇率操纵国”，掺杂了政治因素。罗奇认为，如果美国在加征关税等方面继续加码，将难免遭到中国反制。

“可能引发新一轮世界经济衰退周期”

日本多家媒体7日刊发社论，纷纷批评美国将中国列为“汇率操纵国”的做法，认为此举将使国际金融市场陷入混乱。《每日新闻》认为，美国此举将进一步增加市场的不安，对全球经济金融产生重大影响，并阻碍国际贸易发展和世界经济复苏。《东京新闻》担忧美国政府此举将给世界经济带来负面影响，使日本经济今年秋季陷入衰退的概率增加。

法国《回声报》援引摩根大通新加坡亚洲市场首席外汇策略师乔纳森·卡韦纳的话称，国际金融市场需要恢复中美经贸磋商作为“断路器”来保护。

西班牙《经济学家报》称，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，将进一步加剧中美经贸摩擦紧张形势，无助于事态的缓解，同时，此举也将给国际货币体系的稳定性带来负面冲击，“不利于世界经济的稳定与复苏，可能引发新一轮世界经济衰退周期”。

西班牙《国家报》的文章指出，“操纵汇率”是美国政府自竞选时期就经常使用的指控，美国政府还多次指责欧洲央行“操纵汇率”。将他国列为“汇率操纵国”，是美方的谈判工具。“美方针对中国的指控没有任何实际效果，只会进一步激化中美之间的贸易紧张形势。美方此举将给当前增长放缓的世界经济带来更大负面影响。”

“破坏了全球关于汇率问题达成的多边共识”

英国广播公司认为，美方将中国列为“汇率操纵国”不会让中国在中美经贸摩擦中妥协。英国《金融时报》报道援引知名外汇市场分析师马克·钱德勒的观点称，美国政府将中国列为“汇率操纵国”站不住脚，“中国不是在压低人民币汇率，而是在顺应市场的力量”。

“阿拉伯门”新闻网站称，美方将中国列为“汇率操纵国”损人害己，严重破坏国际规则，将让国际金融市场承压。美国的做法实质是任性的单边主义和保护主义行为，破坏了全球关于汇率问题达成的多边共识，将对国际货币体系的稳定运行造成严重负面影响。

《俄罗斯报》网站评论称，美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，表明华盛顿再一次无视国际规则。文章援引专家观点认为，近期人民币贬值反映了全球经济形势变化和美国挑起的经贸摩擦加剧所引发的行情波动，是市场的正常反应。“中国从未涉及货币的竞争性贬值，也从未将汇率作为提高竞争力的工具。1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机期间，中国负责任地保持国家货币稳定，为全球经济复苏和国际金融市场稳定作出了巨大贡献。美国政府单方面挑起贸易摩擦，其保护主义手段和加征关税行为导致国际金融市场出现严重波动。”

俄罗斯战略研究所经济研究中心专家瓦切斯拉夫·哈洛德科夫表示：“美方将中国列为‘汇率操纵国’毫无道理。人民币汇率下滑是市场规律使然，并没有汇率操纵的因素。”

（本报华盛顿、东京、巴黎、马德里、伦敦、开罗、莫斯科8月7日电 记者吴乐珺、刘军国、葛文博、姜波、强薇、许立群、黄培昭、吴焰、殷新宇）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 03 版）

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